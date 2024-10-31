ABD, Rusya ile bağlantıları nedeniyle 14 Türk şirketine yaptırım uyguladı

31 Ekim 2024 11:52 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 11:57

ABD, Türkiye, Hindistan, Çin ve daha birçok ülkeden yaklaşık 400 kişi ve kuruluşu, Rusya ile bağlantıları nedeniyle yaptırım listesine aldı. ABD, Rusya ile bağlantıları nedeniyle yaptırım listesini aldığı şirken ve kişilerin sayısını arttırmış oldu.

ABD'den 14 Türk şirketine Rusya yaptırımı geldi. Yaptırımların uygulandığı kuruluşlar arasında onlarca Çin, Hong Kong ve Hindistan merkezli şirketler de var.

TÜRKİYE'DEN 14 ŞİRKETE RUSYA YAPTIRIMI

ABD, Rusya ile bağlantıları nedeniyle yaptırım listesini yeniledi. ABD'nin listesinde bulunan yaklaşık 400 kişi ve kuruluş arasında, Türkiye’den 14 şirket ve 9 kişi yer aldı.

ABD, Türkiye, Hindistan, Çin ve daha birçok ülkeden yaklaşık 400 kişi ve kuruluşu, Rusya'nın savaş çabalarını mümkün kılan ve bu cezai tedbirlerden kaçmasına yardımcı olan ürün ve hizmetler sağlamakla suçlayarak yeni bir yaptırım listesi açıkladı.

Yaptırımlara ayrıca Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Tayland, Malezya, İsviçre ve diğer ülkelerdeki hedefler de dahil edildi.

ABD Maliye Bakanlığı 274 kişi ve kuruluşa yaptırım uygularken, Dışişleri Bakanlığı 120'den fazla hedefi yaptırım listesine aldı.

ABD Maliye Bakanlığı, Türk hükümeti ile yaptırımlar üzerine kapsamlı istişarelerin yapıldığını belirtti.