ABD seçimi Türk lirasına yaradı! Diğer para birimleri dolar karşısında resmen çakıldı

06 Kasım 2024 16:35 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 16:40

ABD'nin 47. Başkanı olarak Donald Trump'ın seçilmesi, küresel finans piyasalarında hareketliliğe yol açtı. Dolar, çoğu para birimi karşısında değer kazanırken, Türk lirası bu eğilime direnen az sayıdaki para birimlerinden biri oldu. Güne 34,32 TL seviyesinden başlayan dolar, gün içinde 34,25 TL'nin altına geriledi. Euro ise sert düşüş yaşayarak 37 TL'nin altına indi.

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump oldu. Trump’ın seçim zaferinin ardından küresel piyasalar hızla tepki gösterdi. Dolar, dünya genelinde birçok para birimi karşısında değer kazanırken, Türk Lirası dolara karşı direnç gösteren nadir para birimlerinden biri olarak öne çıktı. Bu sabah 34,32 TL seviyesinden açılan dolar, gün içinde 34,25 TL'nin altına düşerek yatırımcılın yüzünü güldürdü. Euro ise aynı oranda bir direnç gösteremeyerek sert düşüş yaşadı ve 37 TL'nin altına geriledi.

TÜRK LİRASI DEĞER KAZANDI

Son verilere göre, dolar/TL paritesi yüzde 0,12'lik bir düşüşle 34,24 TL seviyesinden işlem görürken, Euro/TL yüzde 2 değer kaybederek 36,73 TL'ye kadar çekildi. Piyasa aktörleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki kişisel ilişkilerden dolayı olumlu etkilenebileceğini öngörüyor.

Trump'ın başkan seçilmesiyle birlikte, Euro bölgesinden ABD’ye yapılan ihracata yönelik kısıtlamalar uygulanabileceği beklentisi, Euro'nun hem dolar hem de diğer para birimleri karşısında zayıflamasına neden oldu. Bugün piyasalarda herhangi bir ekonomik veri açıklanması beklenmiyor. Küresel piyasalar, ABD seçim sonuçlarının ardından yaşanacak gelişmelere odaklanmış durumda.

ASYA PARA BİRİMLERİ DEĞER KAYBETTİ

ABD seçiminde Donald Trump'ın zaferle ayrılmasından sonra Asya para birimleri genel olarak zayıfladı. Piyasalar, Trump’ın Çin mallarına yüzde 60, diğer tüm ithalatlara yüzde 20 gümrük vergisi ve genişletici maliye politikası önermesinin ABD enflasyonunu zayıflatacağını, daha az ABD faiz indirimine yol açacağını ve doları güçlendireceğini öngörüyor.

Asya hisse senetleri karışık bir görüntü sergilerken, Japon hisse senetleri kazanç kaydedenler arasında yerini aldı ve Hong Kong’da düşüş yaşandı.