ABD seçimleri altını, Bitcoin’i nasıl etkiler? Altın ve BTC yatırımcısı sonuçları bekliyor

ABD ara seçimleri için geri sayım sürerken yatırımcıların gündeminde Kongre'deki çoğunluk dengesi ve seçim sonrasında izlenecek ekonomi politikaları bulunuyor. 3 Kasım'da yapılacak seçimlerde Temsilciler Meclisinin tamamı ve Senatonun üçte birinden fazlası yenilenecek. Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki yarışın sonucunda oluşacak yeni siyasi tablo, ABD'nin bütçe, vergi, göçmenlik ve düzenleyici kurumlara ilişkin yasama gündemini doğrudan ilgilendiriyor. Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte altın ve Bitcoin gibi farklı yatırım araçlarının geçmiş seçim dönemlerindeki performansı ve yeni dönemde karşılaşabileceği ekonomik ve siyasi gelişmeler de yeniden gündeme geliyor. ABD seçimleri altını, Bitcoin’i nasıl etkiler? Detaylar…

PİYASALARIN GÖZÜ ABD SEÇİMLERİNDE OLACAK

ABD'de 3 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek ara seçimlerde seçmenler, Kongrenin iki kanadının yeni üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidecek. Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı için seçim yapılırken Senatodaki 100 sandalyenin 35'i de yeniden belirlenecek. Kongre seçimlerinin yanı sıra 36 eyalette valilik yarışları düzenlenecek. Çok sayıda eyalette yasama organlarının üyeleri ve yerel yöneticiler de seçimlerle belirlenecek. Seçimlerin ardından 4 Kasım'da netleşecek Kongre dağılımı, ABD siyasetinin önümüzdeki iki yıllık döneminde yasama faaliyetlerinin hangi koşullarda yürütüleceğini belirleyecek.

Cumhuriyetçiler, son iki yıldır Kongrenin her iki kanadında sahip oldukları çoğunluğu korumak için mücadele ederken Demokratlar Temsilciler Meclisi ve Senatoda çoğunluğu elde etmeye çalışıyor. Tahmin piyasalarında Demokratların Temsilciler Meclisini kazanma ihtimali yüksek görülürken Senato yarışı daha dengeli bir tabloyla değerlendiriliyor. Demokratların iki kanattan birinde veya her ikisinde çoğunluğu kazanması halinde Trump yönetiminin yasama gündeminde önemli değişiklikler yaşanabilecek. Özellikle bütçe düzenlemeleri, vergi politikaları ve göçmenlik alanındaki yasal düzenlemelerin Kongreden geçirilmesi daha zor hale gelebilecek.

Seçimlerin ekonomik açıdan önem taşıyan başlıklarından biri de federal bütçe ve kamu harcamaları olacak. Kongredeki çoğunluk değişimi, yeni harcama paketlerinin hazırlanmasından vergi düzenlemelerine kadar birçok alanda yönetimin hareket alanını etkileyebilecek. Bunun yanında enerji politikaları, yapay zeka düzenlemeleri ve başkanlık yetkilerine ilişkin tartışmalar da yeni Kongrenin gündeminde yer alabilecek konular arasında bulunuyor.

ABD SEÇİMLERİ ALTINI NASIL ETKİLER?

Altın fiyatlarının ABD seçimlerine verdiği tepki, geçmiş dönemler incelendiğinde düzenli ve aynı yönde ilerleyen bir seyir izlemiyor. Dünya Altın Konseyinin analizlerine göre ABD seçim sonuçlarının altın performansı üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı ve kalıcı bir etkisi bulunmuyor. Altın fiyatları üzerinde küresel ekonomik koşullar, reel faiz oranları, doların gücü, enflasyon beklentileri, merkez bankalarının altın alımları ve jeopolitik riskler daha belirleyici faktörler arasında yer alıyor.

Ara seçimlerin ardından altının geçmiş performansına bakıldığında ise genel olarak pozitif bir tablo görülüyor. 1970 yılından bu yana incelenen 14 ara seçim örneğinde altın, seçimleri takip eden üç aylık dönemde medyan yüzde 3,9, ortalama yüzde 5,8 yükseldi. Altı aylık ve 12 aylık dönemlerde de genel eğilim pozitif yönde gerçekleşti. Ancak söz konusu getiriler doğrudan seçim sonuçlarının etkisiyle açıklanamıyor. Aynı dönemlerde yaşanan ekonomik gelişmeler, faiz politikaları ve küresel belirsizlikler de altın fiyatlarının hareketinde rol oynuyor.

Geçmiş başkanlık seçimlerinde yaşanan fiyat hareketleri de siyasi gelişmelerin altın üzerindeki etkisinin zaman içinde değişebildiğini gösteren örnekler arasında değerlendiriliyor. Donald Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından altın fiyatlarında kısa süreli bir gerileme yaşanmış, piyasalarda politika ayrıntılarına odaklanılmasıyla birlikte bu hareketin önemli bölümü geri alınmıştı. Benzer bir fiyat hareketi 2016 seçimlerinin ardından da görülmüştü. Demokrat yönetim dönemlerinde ABD'de külçe altın ve sikke talebinin bir miktar arttığı gözlemlense de bu farklılık küresel altın fiyatları üzerinde belirleyici bir etki yapmadı.

2026 ara seçimlerinde Demokratların Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kazanması ve Senatoda Cumhuriyetçilerin üstünlüğünü koruması, bölünmüş Kongre senaryosunu gündeme getiriyor. Böyle bir tabloda büyük harcama paketlerinin ve vergi değişikliklerinin yasalaşması zorlaşabilir. Mali disiplinin güçlenmesi ihtimali, dolar ve tahvil piyasalarındaki talebi etkileyerek altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabilecek unsurlar arasında bulunuyor. Buna karşılık tarife politikalarında olası değişiklikler, enflasyon beklentileri ve siyasi gerilimler de altın fiyatları açısından farklı sonuçlar doğurabilecek başlıklar olarak değerlendiriliyor.

Dünya Altın Konseyinin değerlendirmelerinde Demokrat ağırlıklı bir Kongrenin harcama politikaları, enerji düzenlemeleri, yapay zeka alanındaki kurallar ve başkanlık yetkileri üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor. Bu başlıkların altın piyasası açısından sonuçları ise tek yönlü değil. Seçim belirsizliğinin sona ermesiyle kısa vadede altın fiyatlarında sınırlı bir düzeltme yaşanabilse de takip eden dönemde bütçe politikaları, enflasyon, faiz oranları ve uluslararası gelişmeler fiyatların seyrinde etkili olmaya devam edecek.

ABD SEÇİMLERİ KRİPTO PARALARI, BİTCOİNİ NASIL ETKİLER?

Bitcoin'in ABD ara seçimleri sonrasındaki performansını değerlendirmek için geçmiş seçim dönemlerine bakıldığında, sınırlı sayıda örnek yer alıyor. Bitcoin piyasasının geçmişinin görece kısa olması nedeniyle 2014, 2018 ve 2022 ara seçimleri önemli karşılaştırma dönemleri arasında yer alıyor. Bu üç seçimin ardından gelen 12 aylık süreçte Bitcoin sırasıyla yaklaşık yüzde 25, yüzde 45 ve yüzde 92 yükseldi. Üç dönemin ortalamasına bakıldığında yüzde 50'nin üzerinde bir getiri hesaplanıyor. Ancak söz konusu yükselişleri doğrudan ara seçimlerin sonuçlarına bağlamak mümkün değil.

Bitcoin'in dört yıllık halving (yarılanma) döngüsü, geçmiş ara seçim dönemlerinin değerlendirilmesinde önemli bir başlık olarak bulunuyor. 2014, 2018 ve 2022 sonrasındaki yükselişlerin, genel olarak ayı piyasası diplerinin ardından gelen toparlanma süreçleriyle aynı dönemlere denk gelmesi dikkat çekiyor. Bu nedenle Bitcoin fiyatındaki hareketlerde siyasi gelişmelerin yanı sıra kripto para piyasasının kendi döngüsü ve küresel likidite koşulları da dikkate alınıyor. Ayrıca ara seçim yıllarının son çeyreğinde Bitcoin'in zayıf performans sergilediği örnekler de mevcut. Bitcoin, 2018'in son çeyreğinde yaklaşık yüzde 43, 2022'nin aynı döneminde ise yüzde 15 civarında değer kaybetti.

2024 başkanlık seçimlerinin ardından Bitcoin'de yaşanan sert yükseliş ise seçim sonuçlarının kripto para piyasasındaki beklentilerle ilişkisine dair önemli örneklerden biri oldu. Donald Trump'ın zaferi sonrasında kripto para sektörüne yönelik daha olumlu bir düzenleme yaklaşımı beklentisi, Bitcoin fiyatındaki yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Seçim belirsizliğinin sona ermesiyle birlikte risk iştahında yaşanan değişim de piyasanın takip ettiği gelişmelerden biri oldu.

Demokratların Kongrede ağırlık kazanması halinde kripto para düzenlemelerinde daha temkinli bir yaklaşım gündeme gelebilir. Bu ihtimal, sektöre yönelik bazı yasa tasarılarının ilerlemesini yavaşlatabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bununla birlikte SEC ve CFTC gibi düzenleyici kurumların mevcut inisiyatiflerinin seçim sonucuyla birlikte hemen ortadan kalkması beklenmiyor. Bitcoin'in diğer kripto paralara kıyasla daha dirençli kalabilmesi de bu çerçevede değerlendirilen konular arasında bulunuyor. Kripto para piyasasında düzenleyici netlik, kurumsal yatırımcıların yaklaşımı ve borsa yatırım fonlarına yönelik giriş-çıkışlar fiyatların seyrinde etkili olmaya devam edecek.

Bitcoin fiyatını etkileyebilecek bir diğer önemli başlık ise ABD dolarının gücü ve faiz politikası olacak. Doların güçlenmesi, geçmişte Bitcoin üzerinde baskı oluşturabilen faktörler arasında yer aldı. İki varlık arasında bazı dönemlerde güçlü ters korelasyon ilişkileri yaşandı. Faiz oranlarındaki değişimler, küresel likidite ve yatırımcıların risk alma isteği de Bitcoin piyasasının takip ettiği temel göstergeler arasında bulunuyor. Bu nedenle seçim sonrasında Kongrede oluşacak siyasi dengelerin yanında ABD'nin ekonomik ve mali politikalarına ilişkin gelişmeler de kripto para piyasasının gündeminde kalacak.