ABD tarihi dolar ve faiz kumarı oynuyor

Richard Bernstein Advisors’ın CEO’su ve Baş Yatırım Sorumlusu Richard Bernstein, tam da bu noktaya dikkat çekiyor. Financial Times’ta kaleme aldığı yazıda, Fed’in böyle bir ortamda faiz indirmesi halinde modern Amerikan tarihinde gerçekten “benzeri görülmemiş” bir tabloyla karşı karşıya kalınabileceğini savunuyor.

GÜÇLÜ BÜYÜME, ZAYIF DOLAR

Bernstein’a göre son yıllarda “benzeri görülmemiş” ifadesi biraz fazla kullanıldı. Ancak bu kez durum farklı olabilir. Çünkü ABD ekonomisinde enflasyondan arındırılmamış nominal büyüme, son çeyrekte yüzde 8’i aşarak pandemi dönemi hariç son 20 yılın en yüksek seviyelerine çıktı.