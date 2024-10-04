ABD tarım dışı istihdamı beklentileri geride bıraktı! FED faiz kararlarını etkileyecek

04 Ekim 2024 15:55 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 16:18

Fed faiz kararlarını etkileyen ABD tarım dışı istihdam verileri belli oldu. Ülkede eylül ayında tarım dışı istihdam 150 binlik tahminleri geride bırakarak 254 bine yükseldi.

ABD tarım dışı istihdam verileri beklentileri geride bırakarak 254 bine kadar ulaştı. Eylül ayında 254 bine olan tarım dışı istihdam verisi FED'in kasım ayında 50 baz puan indirim yapma ihtimalini öteledi.

İŞSİZLİK GERİLEDİ

İstihdam verileri işsizliğin ülkede sınırlı da olsa gerilediğini ortaya koydu. Ülkede işsizlik yüzde 4,1 olurken istihdam artışında bir önceki ay 142 bin olarak açıklanan veri de 159 bin olarak güncellendi. Saatlik kazançlar da beklentilerin üzerinde geldi. Ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre, yüzde 0,4 yükseldi. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,3 olarak kaydedilmişti.