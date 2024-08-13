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ABD ÜFE verisi temmuzda beklentilerin altında geldi

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Bloomberg HT
13 Ağustos 2024 15:47 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 15:53
ABD ÜFE verisi temmuzda beklentilerin altında geldi

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuz ayı rakamları belli oldu. Aylık bazda 0,1, yıllık bazda yüzde 2,2 artış gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre temmuzda ÜFE  aylık bazda 0,1, yıllık bazda yüzde 2,2 artış göstererek beklentilerin altında geldi. Piyasa beklentileri  aylık bazda yüzde 0,2 artması yönündeydi. 

TEMMUZDA DÜŞTÜ

Üretici enflasyonunun Temmuz’da yıllık bazda yüzde 2,3 olacağı öngörülüyordu. Bir önceki ay yıllık bazda yüzde 2,6 artış yaşandı.

ÇEKİRDEK ÜFE DEĞİŞMEDİ

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE, Temmuz’da aylık bazda değişmedi. Yıllıkta çekirdek ÜFE yüzde 2,4 arttı. 

Çekirdek üretici fiyatları, Haziran’da aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,0 artış kaydetmişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE de dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

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Kaynak: Bloomberg HT
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