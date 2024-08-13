ABD ÜFE verisi temmuzda beklentilerin altında geldi

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre temmuzda ÜFE aylık bazda 0,1, yıllık bazda yüzde 2,2 artış göstererek beklentilerin altında geldi. Piyasa beklentileri aylık bazda yüzde 0,2 artması yönündeydi.

Üretici enflasyonunun Temmuz’da yıllık bazda yüzde 2,3 olacağı öngörülüyordu. Bir önceki ay yıllık bazda yüzde 2,6 artış yaşandı.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE, Temmuz’da aylık bazda değişmedi. Yıllıkta çekirdek ÜFE yüzde 2,4 arttı.

Çekirdek üretici fiyatları, Haziran’da aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,0 artış kaydetmişti.



ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE de dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.