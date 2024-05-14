ABD üretici enflasyonu belli oldu

14 May 2024 17:12 - Güncelleme : 14 May 2024 17:21

ABD'de üretici enflasyon verileri belli oldu. ABD'de martta yüzde 2,8 olan yıllık çekirdek ÜFE, nisanda yüzde 3,1'e yükseldi.

NİSANDA ARTIŞA GEÇTİ

ABD'de üretici enflasyonu (ÜFE) nisanda aylık yüzde 0,3'lük ortalama beklentiye karşılık yüzde 0,5 olarak hesaplandı. Martta bu oran yüzde 0,2 idi. ABD'de yıllık ÜFE de martta yüzde 2,1 iken nisanda yüzde 2,2 oldu.

Aylık çekirdek ÜFE de yüzde 0,2'lik beklentiye karşılık yüzde 0,4 hesaplandı. Martta bu oran yüzde 0,2 olmuştu. Martta yüzde 2,8 olan yıllık çekirdek ÜFE ise nisanda yüzde 3,1'e yükseldi.