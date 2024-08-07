ABD ve Çin arasında kripto para yarışı! Dünyada en fazla Bitcoin sahibi ülke belli oldu

07 Ağustos 2024 17:25 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 17:38

Kripto para piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ülke ekonomilerini de yakında ilgilendiriyor. Ülkeler kripto varlıklarını son yıllarda hızlandırdı. Elinde en çok kripto para tutan ülkelerin listesi belli oldu.

EN ÇOK HANGİ ÜLKEDE BİTCOİN VAR?

CNBC-e'nin haberin göre dünyada en fazla bitcoin sahibi olan ülke ABD. Ülkede 213 bin 246 BTC’nin var olduğu ifade edildi. Bu da güncel fiyat ile 12 milyar doların üzerinde bir değere sahip.

Listenin ikinci sırasında 190 bin BTC tutan Çin yer alıyor. Çin'in elindeki BTC'lerin değeri yaklaşık 11 milyar dolar. Çin de dolaşımdaki BTC'lerin yüzde 0,9'unu elinde tutuyor.

Çin'in hemen arkasında 61 bin BTC ile Birleşik Krallık geliyor. Birleşik Krallık'ın elindeki BTC'lerin değeri yaklaşık 3.5 milyar dolar olarak ifade ediliyor. Dolaşımdaki BTC'lerin yaklaşık 0,29'u da Birleşik Krallık'ın elinde bulunuyor.

UKRAYNA'YA MİLYARCA DOLARLIK BİTCOİN BAĞIŞI

Rusya ve Ukrayna Savaşı’nın başladığı ilk günlerde dünyanın pek çok noktasından Ukrayna’ya milyonlarca dolarlık bağış yapıldı. Bu bağışların önemli bir kısmı kripto para birimleriyle oldu. Güncel miktarlarda Ukrayna'nın çeşitli cüzdanlarında toplam 46 bin 351 BTC var.

EL SALVADOR DA LİSTEDE!

Kripto paralarla ilgili çıkışları ile sık sık gündeme gelen Latin Amerika ülkesi El Salvador, Eylül 2021'de bitcoini yasal para birimi olarak kabul etti. Bu kararı alan ilk ülke olma özelliği taşıyan El Salvador, cüzdanına sürekli bitcoin ekliyor. Güncel cüzdan durumuna bakıldığında ülkenin 5 bin 800 adet BTC'si var. Bunun da güncel karşılığı yaklaşık 330 milyon dolar.