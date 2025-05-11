ABD ve Çin gümrük vergilerinde anlaşmaya yaklaştı

ABD, Çin’e uygulanan gümrük tarifelerini yüzde 145’e kadar yükseltmişti. Ticari ilişkilerin gerilmesinden sonra ABD ve Çin heyetleri İsviçre’de bir araya geldi. Trump sosyal medyasından olayı 'büyük bir ilerleme' olarak duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra yeniden başlattığı ticaret savaşları kapsamında Çin’e uygulanan gümrük tarifelerini yüzde 145’e kadar yükseltmişti. Çin de buna karşılık ABD'ye uygulanan gümrük tarifelerini yüzde 125'e kadar artırmıştı. Karşılıklı ekonomik restleşmelerin ardından, iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden şekillendirmek amacıyla ABD ve Çin heyetleri İsviçre’de bir araya geldi.

HEM ÇİN HEM ABD İÇİN 'BÜYÜK BİR İLERLEME'

Cumartesi günü gerçekleşen bu kritik toplantının ardından Trump, Truth Social hesabından bir açıklama yaptı. Trump açıklamasında, Çin ile İsviçre'de “çok iyi bir toplantı” gerçekleştirdiklerini belirterek, birçok konunun ele alındığını ve önemli ilerlemeler sağlandığını ifade etti. Trump açıklamasında, "Bugün Çin ile, İsviçre'de çok iyi bir toplantı gerçekleştirdik. Birçok konu tartışıldı, birçok konuda anlaşmaya varıldı. Dostane ama yapıcı bir şekilde tam bir sıfırlama müzakere edildi. Hem Çin'in hem de ABD'nin iyiliği için Çin'in Amerikan iş dünyasına açılmasını görmek istiyoruz. BÜYÜK BİR İLERLEME KAYDEDİLDİ!!!!" ifadelerine yer verdi.