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 | Bengü Sarıkuş

ABD ve Çin vergide anlaştı! Piyasalar alt üst oldu!

ABD ve Çin arasında yaşanan tarife gerilimi tüm dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İki ülke arasında 90 gün geçerli olacak bir indirim anlaşması sağlandı.

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ABD ve Çin vergide anlaştı! Piyasalar alt üst oldu!
KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 10:49

ABD ve Çin, karşılıklı olarak tarife indirimine gitme kararı aldı. Yapılan ortak açıklamada, her iki ülkenin de gümrük vergilerinde 90 gün sürecek geçici bir indirim uygulayacağı belirtildi.

İsviçre'deki görüşmeler sonrasında Çin ve ABD arasında geçici bir süre tarife indirimi kararı geldi. Buna göre Çin, 90 gün boyunca ABD'ye uyguladığı tarifeleri yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürecek. ABD ise Çin'e yönelik tarifeleri aynı dönemde yüzde 145'ten yüzde 30'a indirecek.

ABD - ÇİN VERGİ ANLAŞMASI PİYASALARI NASIL ETKİLEDİ?

ABD ve Çin vergide anlaştı! Piyasalar alt üst oldu!

Anlaşmanın duyurulmasının ardından, ons altın fiyatında düşüş yüzde 3'e yaklaşırken 3.228 dolara kadar düştü. Dolar Endeksi 101,159 ile 1 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Brent petrolünün varil fiyatı 2,11 dolar artışla 66,02 dolara yükselirken; Batı Teksas petrolünün varil fiyatı 2,12 dolar artışla 63,14 dolara çıktı.

Bitcoin fiyatı, ABD-Çin anlaşmasına ilişkin haberler ile 105.646 dolara yükseldi.

Euro/dolar, 1 ayın en düşük seviyesi olan 1,1163'e geriledi.

ABD'nin 2 yıl vadeli Hazine kağıdında getiri 8 baz puan artışla yüzde 3,9601'e; ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine kağıdında getiri 6 baz puan artışla yüzde 4,4339'a yükseldi.

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