ABD yüzlerce şirketi kara listeye aldı! Listede 20 Türk şirket var... İşte o liste

13 Haziran 2024 14:01 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 14:21

OFAC, Rusya ve Hong Kong merkezli yüzlerce şirketi ve hissedarlarını kara listeye aldı.

Rusya yaptırımlarından Türk şirketleri de etkilendi. Türk şirketleri arasında bir gemi inşa tersanesi ve bir gemi işletmeciliği şirketi de kara listeye alındı.

Rusya ve Hong Kong merkezli yüzlerce şirket ve hissedarlarına uygulanan yaptırımlar arasında yer alan 20 Türk şirketinin ABD tarafından üstü çizildi.

ABD'nin aldığı bu karar, Türk şirketlerinin uluslararası ticaret faaliyetlerini ve finansal ilişkilerine ket vuracak.

ABD 20 TÜRK ŞİRKETİNİ KARA LİSTEYE ALDI

Gazeteci Recep Canpolat'ın aktardığı bilgilere göre, bu durum Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik ilişkilerde gerginlik oluşturabilir.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin kara listeye aldığı şirketler şöyle;

Alptech Makına Sanayı Lımıted Sırketı

Ankara Global Dıs Tıcaret Lımıted Sırketı

Avıatech Fzc

Bee Insaat Mımarlık Anonım Sırketı

Bulutlar Gemı Tersanecılık Sanayı Tıcaret Lımıted Sırketı

Cncform Grup Makına Metal Insaat

Cps Proses Kontrol Urunlerı Sanayı

Dener Ithalat Ihracat

Expert Machınery Kımyasal Urunler

Gepa Uluslararası Tıcaret

Kamılhan Lojıstık

Koc Gemıcılık Ve Tasımacılık Dıs Tıcaret Lımıted Sırketı

Mınyon Kesıcı Takımlar Makıne Sanayı

Onyad Bılgısayar Tıcaret Sırketı

Platform Endustrıyel Gıda Insaat Elektronık

Platın Group Machıne Manufacturıng

Rmb Yapı Insaat Taahhut Sanayı Ve Tıcaret Lımıted Sırketı

Safes Lojıstık Ithalat Ihracat Sanayı Tıcaret

Ssgctm Cnc Takım Tezgahları Makıne Sanayı

Taksan Makına Sanayı Ve Tıcaret Anonım Sırketı