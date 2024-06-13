ABD yüzlerce şirketi kara listeye aldı! Listede 20 Türk şirket var... İşte o liste
ABD tarafından 20 Türk şirketi kara listeye girdi. ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi OFAC, yüzlerce şirket ve hissedarlarının üstünü çizdi. Bu şirketler arasında 20 Türk şirketi de kara listeye alındı.
OFAC, Rusya ve Hong Kong merkezli yüzlerce şirketi ve hissedarlarını kara listeye aldı.
Rusya yaptırımlarından Türk şirketleri de etkilendi. Türk şirketleri arasında bir gemi inşa tersanesi ve bir gemi işletmeciliği şirketi de kara listeye alındı.
Rusya ve Hong Kong merkezli yüzlerce şirket ve hissedarlarına uygulanan yaptırımlar arasında yer alan 20 Türk şirketinin ABD tarafından üstü çizildi.
ABD'nin aldığı bu karar, Türk şirketlerinin uluslararası ticaret faaliyetlerini ve finansal ilişkilerine ket vuracak.
ABD 20 TÜRK ŞİRKETİNİ KARA LİSTEYE ALDI
Gazeteci Recep Canpolat'ın aktardığı bilgilere göre, bu durum Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik ilişkilerde gerginlik oluşturabilir.
ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin kara listeye aldığı şirketler şöyle;
Alptech Makına Sanayı Lımıted Sırketı
Ankara Global Dıs Tıcaret Lımıted Sırketı
Avıatech Fzc
Bee Insaat Mımarlık Anonım Sırketı
Bulutlar Gemı Tersanecılık Sanayı Tıcaret Lımıted Sırketı
Cncform Grup Makına Metal Insaat
Cps Proses Kontrol Urunlerı Sanayı
Dener Ithalat Ihracat
Expert Machınery Kımyasal Urunler
Gepa Uluslararası Tıcaret
Kamılhan Lojıstık
Koc Gemıcılık Ve Tasımacılık Dıs Tıcaret Lımıted Sırketı
Mınyon Kesıcı Takımlar Makıne Sanayı
Onyad Bılgısayar Tıcaret Sırketı
Platform Endustrıyel Gıda Insaat Elektronık
Platın Group Machıne Manufacturıng
Rmb Yapı Insaat Taahhut Sanayı Ve Tıcaret Lımıted Sırketı
Safes Lojıstık Ithalat Ihracat Sanayı Tıcaret
Ssgctm Cnc Takım Tezgahları Makıne Sanayı
Taksan Makına Sanayı Ve Tıcaret Anonım Sırketı