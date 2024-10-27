ABD ziyareti sonrası Mehmet Şimşek'ten değerlendirme

27 Ekim 2024 11:19 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 11:25

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ABD'deki temaslarını değerlendirdi. ABD temasları kapsamında G20 ve Dünya Bankası toplantılarına katılan Şimşek, "Ülkemize olan çok yoğun ilgi, programımızın doğru ilerlediğini açıkça gösteriyor" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı​ Mehmet Şimşek​, Uluslararası Para Fonu (IMF) yıllık toplantıları için gittiği ABD​'de bir dizi resmi temasta bulundu. Şimşek ABD temaslarını değerlendirdi.

ÇOK SAYIDA YATIRIMCI TOPLANTISI VE İKİLİ GÖRÜŞME YAPTI

Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası yıllık toplantıları için bulunduğu ABD'deki temasları hakkında şu açıklamalarda bulundu;

Şimşek, ABD temaslarında ekonomik programın sonuçlarını ve kazanımlarını kalıcı hale getirerek Türkiye​'nin potansiyeline nasıl ulaşacaklarını anlattıklarını belirterek, "Ülkemize olan çok yoğun ilgi, programımızın doğru ilerlediğini açıkça gösteriyor." ifadesini kullandı.