ABD'de 30 yıllık mortgage faizi geriledi

25 Eylül 2024 17:14 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 17:28

ABD'de 30 yıllık mortgage faizi gerilemeyi sürdürüyor. ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,13 ile Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

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ABD​ Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 20 Eylül ile sona eren haftaya ilişkin mortgage rakamlarını açıkladı. Verilere göre, ülkede ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,13 ile Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesine geldi.

EYLÜL 2022'DEN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYE

Mortgage başvuruları, geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 11 artarken Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 1 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 20 yükseldi. Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,15'ten yüzde 6,13'e geriledi. Bu rakam Eylül 2022'den bu yana en düşük seviye oldu.

MBA Başkan Yardımcısı ve Yardımcı Başekonomisti Joel Kan, 30 yıllık mortgage faizlerinin üst üste sekizinci haftada gerilediğini ifade ederek, mortgage başvurularının ise Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktığını bildirdi.