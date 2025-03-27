ABD'de büyüme beklentiyi aştı

ABD Ticaret Bakanlığı, 2024 yılının Ekim-Aralık dönemine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) nihai verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,4 oranında büyüme kaydetti.

BÜYÜME VERİLERİNDE YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

Ekonominin dördüncü çeyrek büyüme rakamı, önceki tahminlere kıyasla yukarı yönlü revize edildi. Ocak ayında yayımlanan öncü veriler ve şubat ayında açıklanan ikinci tahminde büyüme oranı yüzde 2,3 olarak öngörülmüştü. Nihai verilerle birlikte bu oran yüzde 2,4’e yükseltildi.



YILLIK BÜYÜME ORANI YÜZDE 2,8 OLDU

ABD ekonomisi, 2024 yılı genelinde yüzde 2,8 büyüme gösterdi. Bir önceki yıl, yani 2023'te bu oran yüzde 2,9 olarak kaydedilmişti. Çeyrek bazında incelendiğinde ise, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,6, ikinci çeyreğinde yüzde 3, üçüncü çeyreğinde ise yüzde 3,1’lik büyüme gerçekleşti.

TÜKETİM VE KAMU HARCAMALARI BÜYÜMEYİ DESTEKLEDİ

Dördüncü çeyrekteki büyümede en büyük etken, tüketici harcamalarındaki ve kamu harcamalarındaki artış oldu. Buna karşılık, yatırımlar ve ithalat azalırken, ithalat verisindeki aşağı yönlü revizyonun GSYH hesaplamasına olumlu yansıdığı belirtildi.



ENFLASYON GÖSTERGELERİ VE KİŞİSEL TÜKETİM HARCAMALARI

Aynı dönemde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki yıllık artış yüzde 2,4 olarak sabit kaldı. Üçüncü çeyrekte bu oran yüzde 1,5 seviyesindeydi. Gıda ve enerji harcamaları hariç tutularak hesaplanan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise yüzde 2,7’den yüzde 2,6’ya revize edildi. Önceki çeyrekte bu oran yüzde 2,2 seviyesindeydi.