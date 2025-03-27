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Ekonomi
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 | İrem Çınar

ABD'de büyüme beklentiyi aştı

ABD ekonomisi, 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

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ABD'de büyüme beklentiyi aştı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 17:33
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 17:33

ABD Ticaret Bakanlığı, 2024 yılının Ekim-Aralık dönemine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) nihai verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,4 oranında büyüme kaydetti.

BÜYÜME VERİLERİNDE YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

Ekonominin dördüncü çeyrek büyüme rakamı, önceki tahminlere kıyasla yukarı yönlü revize edildi. Ocak ayında yayımlanan öncü veriler ve şubat ayında açıklanan ikinci tahminde büyüme oranı yüzde 2,3 olarak öngörülmüştü. Nihai verilerle birlikte bu oran yüzde 2,4’e yükseltildi.

YILLIK BÜYÜME ORANI YÜZDE 2,8 OLDU

ABD ekonomisi, 2024 yılı genelinde yüzde 2,8 büyüme gösterdi. Bir önceki yıl, yani 2023'te bu oran yüzde 2,9 olarak kaydedilmişti. Çeyrek bazında incelendiğinde ise, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,6, ikinci çeyreğinde yüzde 3, üçüncü çeyreğinde ise yüzde 3,1’lik büyüme gerçekleşti.

TÜKETİM VE KAMU HARCAMALARI BÜYÜMEYİ DESTEKLEDİ

Dördüncü çeyrekteki büyümede en büyük etken, tüketici harcamalarındaki ve kamu harcamalarındaki artış oldu. Buna karşılık, yatırımlar ve ithalat azalırken, ithalat verisindeki aşağı yönlü revizyonun GSYH hesaplamasına olumlu yansıdığı belirtildi.

ENFLASYON GÖSTERGELERİ VE KİŞİSEL TÜKETİM HARCAMALARI

Aynı dönemde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki yıllık artış yüzde 2,4 olarak sabit kaldı. Üçüncü çeyrekte bu oran yüzde 1,5 seviyesindeydi. Gıda ve enerji harcamaları hariç tutularak hesaplanan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise yüzde 2,7’den yüzde 2,6’ya revize edildi. Önceki çeyrekte bu oran yüzde 2,2 seviyesindeydi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Dünyanın en büyük ihracatçısı hangi ülke?
İlk sırada 3 trilyon 594 milyar dolar ile Çin olurken, ikinci sırada 2 trilyon 55 milyar dolar ile ABD ve üçüncü sırada 1 trilyon 655 milyar dolar ile Almanya yer almaktadır.
ETİKETLER
#abd ekonomisi
#Abd Ticaret Bakanlığı
#Gayrisafi Yurt İçi Hasıla
#Ekonomi
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