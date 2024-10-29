ABD’de diplomasız yapılabilecek 5 popüler iş

29 Ekim 2024 17:07 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 17:08

ABD'de yapılan araştırmalara göre 4 yıl ve daha üstü üniversite mezunu olmadan iyi bir iş bulmak artık mümkün olabiliyor. Araştırmalarda özellikle erkekler arasında üniversiteye gitmeme oranı artıyor. ABD Çalışma Bakanlığı, diploma gerektirmeyen ve gelecekte iyi maaş getirisi olan 5 mesleği açıkladı.

En çok para kazandıran meslekler belli oldu! Kadınlar en yüksek maaşı o meslekte alıyor

En çok para kazandıran meslekler belli oldu! Kadınlar en yüksek maaşı o meslekte alıyor

Dört yıllık üniversite​ eğitimi görmeden iyi bir iş sahibi olmak gittikçe daha mümkün hale geliyor. ABD’de yapılan araştırmalara göre, üniversiteye kaydolan öğrenci sayısı düşerken, birçok kişi daha uygun maliyetli meslek​ yollarına yöneliyor. Özellikle erkekler arasında üniversiteye gitmeme oranı giderek artıyor.

GELECEK VADEDEN MESLEKLER

ABD Çalışma Bakanlığı, diploma gerektirmeyen ve gelecek vadeden bazı meslekleri açıkladı.

İşte üniversite diplomasına ihtiyaç duymadan yapılabilecek, iyi bir maaş​ getirisi olan 5 popüler meslek:

1. Asansör ve Yürüyen Merdiven Kurulumu ve Bakımı: Asansör ve yürüyen merdiven kurulumu ve bakımı yapabilen ustalar giderek daha fazla talep görüyor. Bu alanda çalışmak isteyenlerin genellikle dört yıllık bir çıraklık programına katılması gerekiyor. Bu süreçte, güvenlik önlemleri, elektronik sistemler ve dijital teori gibi teknik bilgileri öğreniyorlar. 2023 yılında bu meslekte çalışanlar yıllık ortalama 102.420 dolar kazandı. Ancak bu işte çalışmak zaman zaman dar alanlarda ya da yüksek yerlerde çalışmayı gerektiriyor ve fazla mesai yapmayı da içerebiliyor.

2. Metro ve Tramvay Operatörlüğü: Metro ve tramvay gibi toplu taşıma araçlarını kullanacak operatörlere ihtiyaç giderek artıyor. Bu meslekte çalışanlar yıllık ortalama 84.270 dolar kazanıyor. Mesleği öğrenmek için birkaç aylık bir iş başı eğitimi yeterli oluyor. Bu eğitimde araçları kontrol etme, kapı açma-kapama ve hız ayarlama gibi temel beceriler kazanılıyor. Aynı zamanda güvenlik önlemleri konusunda da eğitim veriliyor.

3. Kostüm Asistanlığı: Tiyatro ve sinema sektöründe, oyuncuların kostümlerini seçen ve onlarla ilgilenen kostüm asistanlarına duyulan ihtiyaç artıyor. Bu iş için özel bir eğitim gerekmiyor; sahne sanatları şirketlerinde veya okulların drama bölümlerinde çalışarak deneyim kazanmak yeterli. Kostüm asistanları, geçen yıl ortalama 52.370 dolar kazandı.

4. Orman Yangını Denetleme ve Önleme Uzmanlığı: Doğa ve çevre ile ilgilenen kişiler için orman yangını denetleme ve önleme uzmanlığı iyi bir meslek seçeneği olabilir. Yangın tehlikelerini belirleme, yangın önleme tedbirlerini uygulama ve yangın nedenlerini araştırma gibi görevleri olan bu uzmanlar, çoğunlukla işe girdikten sonra eğitim alıyorlar. Bu alanda çalışanlar geçen yıl ortalama 71.420 dolar kazandı. Ayrıca bazı durumlarda sertifika da gerekebiliyor.

5. Havayolu Operasyon Uzmanlığı: Havayolu operasyon uzmanları, ticari uçuşların güvenli bir şekilde kalkış ve iniş yapabilmesini sağlıyor. Bu mesleği yapabilmek için havaalanı yönetimi ya da uçuş operasyonları ile ilgili bir çıraklık programına katılmak gerekiyor. Geçen yıl bu meslekte çalışanların ortalama yıllık geliri 51.140 dolardı.