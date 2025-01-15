ABD'de ekonomisinde kriz: Bütçe açığı yüzde 39 oranında arttı

15 Ocak 2025 01:35 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 01:37

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33 azalışla 87 milyar dolara geriledi. Üç aylık bütçe açığında ise yüzde 39'luk artış meydana geldi.

ABD Hazine Bakanlığı, Aralık 2024'e ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. Rapora göre, 1 Ekim 2024'te başlayan ve 30 Eylül 2025'te sona erecek 2025 mali yılının üçüncü ayında federal hükümetin bütçe açığı​ 87 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, bir önceki yılın aralık ayında 129 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı Aralık 2024'te bir önceki senenin aynı ayına kıyasla yüzde 33 azaldı. Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, 80 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri, geçen yıl aralıkta yüzde 6 artışla 454 milyar dolara çıkarken, harcamaları yüzde 3 azalışla 541 milyar dolara indi.

3 AYLIK BÜTÇE AÇIĞINDA YÜZDE 39'LUK ARTIŞ

Ülkede 2025 mali yılının üçüncü ayı olan aralık itibarıyla toplam bütçe açığı ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39 artarak 711 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu açık, bir önceki yılın aynı döneminde 510 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk 3 ayındaki harcamalar, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artarak 1,8 trilyon dolara çıkarken, gelirler yaklaşık yüzde 2 azalışla 1,1 trilyon dolara geriledi.

ABD​'nin bütçe açığı, 2024 mali yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 8 artarak 1,8 trilyon dolara yükselmişti. Federal hükümetin 2024 mali yılındaki bütçe açığı, ülke tarihinin en büyük üçüncü bütçe açığı olmuştu.