ABD'de enflasyon yedi ayın zirvesinde: Faiz indirimi için büyük risk

12 Aralık 2024 09:37 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 09:38

ABD'de enflasyon son yedi ayın en yüksek seviyesine çıktı. Kira artışları yavaşlarken, gıda ve enerji fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekiyor. Fed’in yeni faiz indirimi kararı bekleniyor.

ABD​'de tüketici fiyatları​ Kasım​ ayında son yedi ayın en büyük artışını gösterdi. Ancak kira artışlarındaki yavaşlama ve bazı kalemlerde fiyatların dengelenmesi dikkat çekti. Federal Rezerv​'in (Fed) önümüzdeki hafta faiz indirimi kararı alması bekleniyor.

ENFLASYON​ MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Kasım ayında %0,3 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise %2,7'ye yükseldi. Enflasyon, Haziran 2022'deki %9,1'lik zirveden bu yana önemli ölçüde düşmesine rağmen, Fed’in hedefi olan %2 seviyesine yaklaşmakta zorlanıyor.

KİRA ARTIŞLARI YAVAŞLADI

Enflasyonun en dirençli bileşenlerinden olan kira fiyatları, son üç buçuk yılın en düşük hızında artış gösterdi. Kasım ayında kira fiyatları %0,2 oranında yükseldi. Ev sahiplerinin kiraya verme maliyetlerini ölçen "sahiplik eşdeğeri kira" ise %0,2 artarak Nisan 2021’den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

GIDA VE ENERJİ FİYATLARINDA HAREKETLİLİK

Kasım ayında gıda fiyatları %0,4 artarken, özellikle yumurta fiyatları kuş gribi nedeniyle %8,2 oranında yükseldi. Benzin fiyatları %0,6 artış gösterirken, doğal gaz maliyetleri %1 yükseldi. Ancak tahıl ve fırın ürünleri fiyatlarında %1,1 düşüş yaşandı.

İYİMSERLİK VE RİSKLER

Bazı uzmanlar, kira ve hizmet fiyatlarındaki yavaşlamanın enflasyon görünümü açısından olumlu olduğunu belirtti. Ancak ekonomistler, önümüzdeki dönemde beklenen tarifelerin ve Başkan Trump’ın vaat ettiği göçmen politikalarının fiyatlar üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Finansal piyasalar, Fed’in 17-18 Aralık'taki toplantısında çeyrek puanlık bir faiz indirimi yapmasını büyük ölçüde bekliyor. Şu anda Fed'in faiz oranı %4,50-4,75 aralığında bulunuyor. Uzmanlara göre, enflasyonda daha fazla ilerleme sağlanması, 2025’te beklenen faiz indirimlerinin hızını belirleyecek.

BMO Capital Markets Baş Ekonomisti Scott Anderson, kira ve hizmet enflasyonundaki iyileşmenin bazı Fed yetkililerini rahatlatabileceğini ifade etti. Ancak, "Fed’in planladığı ek faiz indirimleri için enflasyonda daha fazla iyileşme görmesi gerekecek" dedi.