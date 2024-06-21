ABD'de ikinci el konut fiyatları rekor seviyeye ulaştı, satışlar düştü!

21 Haziran 2024 19:18 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 19:24

ABD'de ikinci el konut fiyatları rekor seviyeye çıktı. Satışlardaki düşüşe rağmen, fiyatlar yüksek seyretmeye devam ediyor. Bu durum, ev sahipleri ile ilk kez ev almak isteyenler arasındaki uçurumu genişletiyor.

SATIŞLAR DÜŞÜŞTE

Mortgage faiz oranlarının artması ve konut arzının sınırlı olması, satışları olumsuz etkiliyor. Ulusal Emlakçılar Birliği'nin (NAR) verilerine göre, ABD'de ikinci el konut satışları Mayıs ayında mevsimsel düzeltmelerle aylık bazda yüzde 0,7 azalarak 4,11 milyona geriledi. Bu rakam, piyasa beklentisinin biraz üzerindeydi. Satışlar, Nisan ayında da yüzde 1,9 düşüşle 4,14 milyon olarak kaydedilmişti. Mayıs ayındaki satışlar, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,8 düşüş gösterdi.

EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI

Fiyatlar ise yukarı yönlü seyirlerine devam etti. İkinci el piyasasında medyan konut fiyatları, Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 5,8 artarak 419 bin 300 dolara yükseldi. Bu rakam, bugüne kadarki en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut fiyatlarındaki artışın ev sahipleri ile ilk kez ev almak isteyenler arasındaki uçurumu genişlettiğini belirtti. Yun, ortalama bir evin mortgage ödemesinin 2020'den önce satın alınan evlerin ödemesinin iki katından fazla olduğunu da ekledi.

ARZ DÜŞÜK SEYREDİYOR

Satışlardaki düşüşün arkasında, mortgage faiz oranlarındaki artış ve konut arzındaki sınırlılık yatıyor. Mortgage faiz oranları, geçen yılın başından bu yana önemli ölçüde arttı. Bu durum, ev satın alımını zorlaştırarak talebi düşürdü. Konut arzı ise hala düşük seyrediyor. Bu durum da fiyatların yukarıda kalmasına neden oluyor.

Uzmanlar, önümüzdeki aylarda da konut fiyatlarının artmaya devam etmesini bekliyor. Ancak, satışların ılımlı bir şekilde seyredebileceği öngörülüyor. Mortgage faiz oranlarındaki artışın ve konut arzındaki sınırlılığın satışları olumsuz etkilemesi bekleniyor.