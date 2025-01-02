ABD'de işsizlik başvuruları açıklandı! İşgücü piyasasının dayanıklılığı sürdürüldü

02 Ocak 2025 17:05 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 17:09

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kalarak işgücü piyasasının dayanıklılığının korunduğunu teyit etti. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları Mart ayından bu yana en düşük seviye olan 211.000'e geriledi.

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Geçtiğimiz hafta ABD​'de açıklanan işsizlik​ maaşı başvuruları piyasa beklentilerinin altında kalarak işgücü​ piyasasının dayanıklılığının güçlü kaldığını gösterdi.

ABD'DE İŞSİZLİK BAŞVURULARI GERİLEDİ

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 222 binlik beklentinin ve geçen hafta revize edilen 220 bin rakamının altında kalarak 211 bin olarak gerçekleşti. İşsizlik başvuruları geçen hafta 9.000 azalarak 211.000'e düştü. Haftadan haftaya iniş ve çıkışları çıkaran dört haftalık başvuru ortalaması 3.500 azalarak 223.250'ye düştü.

İki hafta üst üste işsizlik maaşı başvurusunda bulunanları temsil eden devam eden işsizlik maaşı başvurularının sayısı da beklenen 1.890.000 rakamının oldukça altında kalarak 1.844.000 olarak gerçekleşti ve bu durum işgücü piyasasının sağlıklı bir şekilde dayanıklılığını koruduğunu gösterdi.

İşsizlik başvuruları göstergesi, ABD işgücü piyasası durumunun bir ölçüsü olarak kabul ediliyor. İşsizlik başvurularındaki düşüş, işsiz sayısında azalma anlamına gelirken işgücü ve istihdam piyasasının dayanıklı bir şekilde çalıştığını gösteriyor.