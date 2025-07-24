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Ekonomi
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 | İrem Çınar

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 19 Temmuz ile biten haftada 217,000 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 15:59
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 16:01

'de başvuruları 19 Temmuz ile biten haftada 217,000 ile beklentilerin altında gerçekleşti. ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 12 Temmuz ile biten haftada 221,000 kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulunmuştu. Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 226,000 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında

ABD piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 19 Temmuz ile biten haftada 224,500 seviyesine geriledi. ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 12 Temmuz ile biten haftada 1.955 milyon seviyesine yükseldi.

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ETİKETLER
#istihdam
#işsizlik maaşı
#Abd
#Işsizlik Başvuruları
#Ekonomik Göstergeler
#Ekonomi
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