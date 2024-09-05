ABD'de işsizlik maaşı başvuruları iki ayın en dip seviyesinde! İşten çıkarmalar sağlıklı kaldı

05 Eylül 2024 16:54 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 17:09

ABD'de işsizlik yardımı başvuruları iki ayın en düşük seviyesine gerilerken işten çıkarmalar sağlıklı seviyelerde kaldı. ABD Çalışma Bakanlığı 31 Ağustos haftasında işsizlik başvurularının 5.000 azalarak 227.000'e düştüğünü bildirdi.

Geçtiğimiz hafta işsizlik maaşı başvurusunda bulunan Amerikalıların sayısı son iki ayın en düşük seviyesine geriledi. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 227 bine inerken, piyasa beklentilerinin altında geldi.

ABD'DE İŞSİZLİK YARDIMI BAŞVURULARI DÜŞTÜ

ABD'de işgücü piyasasındaki soğumaya dair diğer işaretlere rağmen işten çıkarmalar nispeten düşük kaldı.

Çalışma Bakanlığı Perşembe günü, 31 Ağustos haftasında işsizlik başvurularının 5.000 azalarak 227.000'e düştüğünü bildirdi.

Bu, 223.000 Amerikalının başvuruda bulunduğu 6 Temmuz haftasından bu yana en düşük kaldı. Analistlerin beklediği 230.000 yeni başvuruydu.

Haftalık oynaklığın bir kısmını dengeleyen dört haftalık ortalama talep 1.750 düşerek 230.000'e geriledi.

Bu, Haziran ayının başından bu yana en düşük dört haftalık ortalama oldu.

2024'ün ilk dört ayında, talepler haftalık ortalama olarak tarihi olarak düşük 213.000'di. Ancak Mayıs ayında yükselmeye başladı.

İŞSİZLİK ORANI ARTTI

Temmuz ayının sonlarında 250.000'e ulaştı ve yüksek faiz oranlarının sonunda kızgın bir ABD iş piyasasını soğuttuğuna dair kanıtlara katkıda bulundu.

İşverenler Temmuz ayında sadece 114.000 iş ekledi.

Ocak-Haziran aylık ortalaması olan yaklaşık 218.000'in oldukça altında kaldı.

İşsizlik oranı temmuz ayında dördüncü ay üst üste arttı, ancak yüzde 4,3 ile nispeten düşük kalmaya devam ediyor.