30 Nisan 2024 16:50 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 16:55
ABD'de istihdam maliyeti beklentilerin üzerinde!
ABD Çalışma Bakanlığı, Ocak-Mart 2024 dönemine ait İstihdam Maliyet Endeksi'ni açıkladı. ABD'de İstihdam Maliyet Endeksi, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,2 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Anadolu Ajansı
ABD Çalışma Bakanlığı, Ocak-Mart 2024 dönemine ait İstihdam Maliyet Endeksi verilerine göre, ücret artışını ölçen İstihdam Maliyet Endeksi, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,2 arttı.
BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE
Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,9 artış gösteren endekse dair piyasa beklentisi bu dönemde yüzde 1 artması yönündeydi. İstihdam maliyeti ilk çeyrekte yıllık bazda ise yüzde 4,2'lik artış kaydetti.
Maaşlar ve yan hak maliyetleri birinci çeyrekte yüzde 1,1 arttı. Özel sektör çalışanlarının istihdam maliyeti aynı dönemde yüzde 1,1 ve kamu çalışanlarının maliyeti yüzde 1,3'lük artış gösterdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı