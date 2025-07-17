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Ekonomi
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Editor
 | İrem Çınar

ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri haziranda arttı

ABD'de ithalat fiyat endeksi haziranda aylık bazda yüzde 0,1, ihracat fiyat endeksi de yüzde 0,5 artış kaydetti.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 16:51
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 16:51

Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin ve fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ithalat fiyat endeksi haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artış gösterdi. Piyasa beklentisi, ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi. Endeks, mayıs ayında ise yüzde 0,4 azalmıştı.

İthalat fiyat endeksi, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,2 düştü. İhracat fiyat endeksi ise haziranda aylık bazda yüzde 0,5 arttı. Endeksin geçen ayki artışında hem tarım dışı hem de tarımsal ihracat fiyatlarındaki yükseliş etkili oldu. Söz konusu dönemde ihracat fiyat endeksinin değişim göstermeyeceği öngörülüyordu. İhracat fiyat endeksi, mayısta yüzde 0,6 azalmıştı. Endeks, haziranda geçen senenin aynı ayına göre de yüzde 2,8 arttı ve ocak ayından bu yana en yüksek yıllık artışını kaydetti.

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ETİKETLER
#ihracat
#ithalat
#Abd
#Fiyat Endeksi
#Ekonomik Veriler
#Ekonomi
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