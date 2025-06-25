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Ekonomi
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 | İrem Çınar

ABD'de konut kredisi başvuruları arttı

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,84'ten yüzde 6,88'e çıkarken, başvurular yüzde 1,1 arttı.

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ABD'de konut kredisi başvuruları arttı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 16:45
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 16:45

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 20 Haziran'da sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1,1 arttı.

FAİZ ORANI YÜKSELDİ

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 0,4 azalırken, yeniden finansman başvuruları yüzde 3 artış kaydetti. Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,84'ten yüzde 6,88'e çıktı. Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 6,14'ten 6,11'e geriledi.

ABD'de konut kredisi başvuruları arttı

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, Orta Doğu'daki çatışmalar, mevcut ekonomik koşullar ve ABD Merkez Bankasının (Fed) geçen haftaki toplantısının etkisiyle tahvil faizlerinde hafif bir düşüş kaydedildiğini belirtti.

Mortgage faiz oranlarının yine de biraz yükseldiğini ancak aynı dar aralıkta kalmaya devam ettiğini kaydeden Kan, yeniden finansman başvurularının etkisiyle mortgage başvurularının genel olarak bir miktar arttığını aktardı.

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ETİKETLER
#abd merkez bankası
#faiz oranları
#Mortgage
#Ekonomik Koşullar
#Konut Pazarı
#Ekonomi
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