Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

ABD’de konut sektöründe büyük kriz! Fiyatlar düştü ama alan yok

Amerika’da yeni konut piyasasında hava soğudu. ABD Nüfus Bürosu’nun Haziran 2025 verilerine göre, tekil konut satışlarında düşüş yaşanırken, stok miktarı artıyor, fiyatlar da geriliyor. Alıcılar ise hem yüksek fiyatlardan hem de yüzde 7’ye yaklaşan mortgage faiz oranlarından şikâyetçi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 11:05
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 11:05

Oxford Economics’in raporu, piyasadaki bu durgunluğun bir süre daha süreceğini öngörüyor. Ekonomik belirsizlikler ve iş güvencesi kaygısı nedeniyle birçok kişi yeni ev almaktansa evinde küçük tadilatlarla yetinmeyi tercih ediyor.

ABD’de konut sektöründe büyük kriz! Fiyatlar düştü ama alan yok

RAKAMLARA YANSIYAN YAVAŞLAMA

ABD’de Haziran ayında yıllıklandırılmış yeni konut satış rakamı 627 bin oldu. Bu, bir önceki aya göre sadece yüzde 0,6'lık bir artış anlamına gelirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 düşüş yaşandığını gösteriyor.

Stok ise artmaya devam ediyor. Haziran sonunda satışa sunulan yeni konut sayısı 511 bin. Bu sayı, Mayıs’a göre yüzde 1,2, geçen yıla göre ise yüzde 8,5 artmış durumda. Yani satılamayan evler piyasada daha uzun süre kalıyor. Ayrıca, konut arz-talep oranını gösteren "months' supply" göstergesi de 9,8 aya çıktı. Bu oran bir yıl önce 8,4 aydı. Bu artış, piyasada ciddi bir yavaşlamaya işaret ediyor.

ABD’de konut sektöründe büyük kriz! Fiyatlar düştü ama alan yok

FİYATLAR DÜŞÜYOR AMA ALICI HÂLÂ YOK

Haziran 2025’te yeni konutların medyan satış fiyatı 401.800 dolar olarak kaydedildi. Bu, bir önceki aya göre yüzde 4,9, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,9 düşüş anlamına geliyor. Ortalama satış fiyatı ise 501 bin dolar seviyesinde.

Fiyatlardaki bu gerilemeye rağmen alıcı tarafı hâlâ temkinli. ResiClub editörü Lance Lambert, özellikle tek katlı konutların yoğunlaştığı Sun Belt bölgesinde alıcıların pazarlık gücünü ciddi ölçüde artırdığını söylüyor.

Ev üreticileri satışları yüksek tutmak için kâr marjlarından feragat ediyor. Örneğin, Fortune 500’de yer alan dev konut üreticisi Lennar, satış fiyatının yüzde 13,3’ü kadar teşvik sunuyor. Bu oran, pandemi döneminde sadece yüzde 1,5’ti. Normalde ise yüzde 5-6 arası teşvik veriliyor.

ABD’de konut sektöründe büyük kriz! Fiyatlar düştü ama alan yok

ALICILARIN ELİ GÜÇLENDİ

Piyasa koşulları, klasik bir "alıcı piyasası"na işaret ediyor. Yani ev almak isteyenler şu sıralar daha fazla pazarlık gücüne sahip. Konut üreticileri ve satıcılar ise fiyat indirimleri ve mortgage teşvikleriyle ilgiyi yoğun tutmaya çalışıyor.

ABD Nüfus Bürosu’na göre yeni konut satışları, konut piyasasındaki yön değişimlerini erken sinyallerle gösteren önemli bir veri. Mevcut satışlardaki hareketlenmeden önce bu veriler trendi öngörebiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Moody’s’ten gelen not artışı sonrası Şimşek’ten ilk açıklama: Ekonomi tekrar olumlu bir döngüye girdi
Altın, dolar, euro, borsa: İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
ETİKETLER
#konut arzı
#ev fiyatları
#konut piyasası
# Ekonomi
#Yeni Konut Satışları
#Ev Tadilatları
#Mortgage
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.