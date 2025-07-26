ABD’de konut sektöründe büyük kriz! Fiyatlar düştü ama alan yok

Oxford Economics’in raporu, piyasadaki bu durgunluğun bir süre daha süreceğini öngörüyor. Ekonomik belirsizlikler ve iş güvencesi kaygısı nedeniyle birçok kişi yeni ev almaktansa evinde küçük tadilatlarla yetinmeyi tercih ediyor.

RAKAMLARA YANSIYAN YAVAŞLAMA

ABD’de Haziran ayında yıllıklandırılmış yeni konut satış rakamı 627 bin oldu. Bu, bir önceki aya göre sadece yüzde 0,6'lık bir artış anlamına gelirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 düşüş yaşandığını gösteriyor.

Stok ise artmaya devam ediyor. Haziran sonunda satışa sunulan yeni konut sayısı 511 bin. Bu sayı, Mayıs’a göre yüzde 1,2, geçen yıla göre ise yüzde 8,5 artmış durumda. Yani satılamayan evler piyasada daha uzun süre kalıyor. Ayrıca, konut arz-talep oranını gösteren "months' supply" göstergesi de 9,8 aya çıktı. Bu oran bir yıl önce 8,4 aydı. Bu artış, piyasada ciddi bir yavaşlamaya işaret ediyor.

FİYATLAR DÜŞÜYOR AMA ALICI HÂLÂ YOK

Haziran 2025’te yeni konutların medyan satış fiyatı 401.800 dolar olarak kaydedildi. Bu, bir önceki aya göre yüzde 4,9, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,9 düşüş anlamına geliyor. Ortalama satış fiyatı ise 501 bin dolar seviyesinde.

Fiyatlardaki bu gerilemeye rağmen alıcı tarafı hâlâ temkinli. ResiClub editörü Lance Lambert, özellikle tek katlı konutların yoğunlaştığı Sun Belt bölgesinde alıcıların pazarlık gücünü ciddi ölçüde artırdığını söylüyor.

Ev üreticileri satışları yüksek tutmak için kâr marjlarından feragat ediyor. Örneğin, Fortune 500’de yer alan dev konut üreticisi Lennar, satış fiyatının yüzde 13,3’ü kadar teşvik sunuyor. Bu oran, pandemi döneminde sadece yüzde 1,5’ti. Normalde ise yüzde 5-6 arası teşvik veriliyor.

ALICILARIN ELİ GÜÇLENDİ

Piyasa koşulları, klasik bir "alıcı piyasası"na işaret ediyor. Yani ev almak isteyenler şu sıralar daha fazla pazarlık gücüne sahip. Konut üreticileri ve satıcılar ise fiyat indirimleri ve mortgage teşvikleriyle ilgiyi yoğun tutmaya çalışıyor.

ABD Nüfus Bürosu’na göre yeni konut satışları, konut piyasasındaki yön değişimlerini erken sinyallerle gösteren önemli bir veri. Mevcut satışlardaki hareketlenmeden önce bu veriler trendi öngörebiliyor.