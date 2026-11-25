Küresel piyasaların ve yatırımcıların odağındaki ABD ekim ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyon verileri duyuruldu. Açıklanan rakamlara göre gıda ve enerji kalemlerinin hariç tutulduğu çekirdek PCE fiyat endeksi, yıllık bazda beklentilerin üzerinde bir seyir izledi:

Yıllık Çekirdek PCE: Ekim ayında yıllık bazda yüzde 3,3 artış kaydetti. Piyasa beklentisi yüzde 3,2 seviyesindeyken, bir önceki ay yıllık artış yüzde 3,1 olarak açıklanmıştı.

Aylık Çekirdek PCE: Ekim ayında aylık bazda yüzde 0,3 artarak hem piyasa beklentileriyle hem de bir önceki ayın gerçekleşmesiyle aynı seviyede kaldı.

MANŞET PCE BEKLENTİLERE PARALEL GELDİ

Manşet Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksinde ise veriler piyasa tahminleriyle uyumlu gerçekleşti:

Yıllık PCE: Ekim ayında yıllık bazda yüzde 3,8 artış gösterdi; önceki ay bu oran yüzde 3,7 düzeyindeydi.

Aylık PCE: Ekim ayında aylık bazda yüzde 0,3 artarak beklentiyi karşıladı; önceki ay aylık artış yüzde 0,5 olmuştu.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK VERİLERİ VE ABD BÜYÜMESİ

Ekim ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte üçüncü çeyreğe ilişkin fiyat endeksi ve büyüme verileri de tabloda öne çıktı: