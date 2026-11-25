ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı! Fed'in yakından takip ettiği çekirdek PCE beklentileri aştı
ABD'de ekim ayına ilişkin Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi verileri açıklandı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak takip ettiği çekirdek PCE fiyat endeksi, ekimde aylık yüzde 0,3 artışla beklentilere paralel gelirken yıllık bazda yüzde 3,3 artarak yüzde 3,2'lik piyasa beklentisinin üzerine çıktı.
Küresel piyasaların ve yatırımcıların odağındaki ABD ekim ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyon verileri duyuruldu. Açıklanan rakamlara göre gıda ve enerji kalemlerinin hariç tutulduğu çekirdek PCE fiyat endeksi, yıllık bazda beklentilerin üzerinde bir seyir izledi:
Yıllık Çekirdek PCE: Ekim ayında yıllık bazda yüzde 3,3 artış kaydetti. Piyasa beklentisi yüzde 3,2 seviyesindeyken, bir önceki ay yıllık artış yüzde 3,1 olarak açıklanmıştı.
Aylık Çekirdek PCE: Ekim ayında aylık bazda yüzde 0,3 artarak hem piyasa beklentileriyle hem de bir önceki ayın gerçekleşmesiyle aynı seviyede kaldı.
MANŞET PCE BEKLENTİLERE PARALEL GELDİ
Manşet Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksinde ise veriler piyasa tahminleriyle uyumlu gerçekleşti:
Yıllık PCE: Ekim ayında yıllık bazda yüzde 3,8 artış gösterdi; önceki ay bu oran yüzde 3,7 düzeyindeydi.
Aylık PCE: Ekim ayında aylık bazda yüzde 0,3 artarak beklentiyi karşıladı; önceki ay aylık artış yüzde 0,5 olmuştu.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK VERİLERİ VE ABD BÜYÜMESİ
Ekim ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte üçüncü çeyreğe ilişkin fiyat endeksi ve büyüme verileri de tabloda öne çıktı:
Üçüncü Çeyrek Endeksleri: Üçüncü çeyrekte PCE fiyat endeksi yüzde 2,1, çekirdek PCE fiyat endeksi ise yüzde 2,5 artışla piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Önceki çeyrekte PCE yüzde 5, çekirdek PCE ise yüzde 3,3 artmıştı.
ABD Ekonomisinde Büyüme: ABD'de Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), yılın üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan yüzde 3,4'ün üzerine çıkarak yüzde 4,3 büyüme kaydetti. ABD ekonomisi bir önceki çeyrekte yüzde 2,2 büyümüştü.