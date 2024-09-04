ABD'de mortgage faizleri düştü, başvurular arttı

04 Eylül 2024 17:15 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 17:27

ABD'de mortgage faizleri düşüşüne devam ederken başvurular yükseldi. Geçtiğimiz hafta 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,44'ten yüzde 6,43'e indi.

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Mortgage Bankalar Birliği'nin (MBA), 30 Ağustos ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerine göre, faizler yüzde 6,44'ten yüzde 6,43'e düştü. Ayrıca, mortgage başvuruları, geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 1,6'lık artış kaydetti.

BEŞİNCİ HAFTALIK DÜŞÜŞ

Aynı dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 3 arttı. Yeniden finansman başvuruları yüzde 0,3 geriledi. Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı üst üste beşinci haftada düşüş kaydetmiş oldu.

MBA Başkan Yardımcısı ve Yardımcı Başekonomisti Joel Kan, artan konut satın alma başvurularının, geçen yılın seviyelerine yaklaştığını ifade etti.

Ağustos ayında mortgage başvurularında yeniden finansmanın payının, ortalama yüzde 46'ya yaklaştığını ifade eden Kan, bunun Mart 2022'den bu yana en yüksek aylık ortalama olduğunu kaydetti.