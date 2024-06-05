ABD'de özel sektör istihdam verileri belli oldu

05 Haziran 2024 16:25 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 16:36

ADP Araştırma Enstitüsü'nün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı Mayıs ayına ilişkin ulusal istihdam raporu belli oldu. Ülkede Mayıs ayında 152 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydedildi.

BEKLENTİ ALTINDA

ABD şirketleri, işgücü piyasasındaki son soğumaya paralel olarak Mayıs ayında tahmin edilenden daha az iş ekledi. Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı Mayıs'ta 152 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen özel sektör istihdamının, bu dönemde 175 bin artması öngörülüyordu. Nisan’a ilişkin özel sektör istihdamı verisi ise 192 binden 188 bine revize edildi.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, iş kazanımları ve ücret artışının yılın ikinci yarısına doğru yavaşladığına işaret ederek, iş gücü piyasasının sağlam olduğunu ancak hem üreticilere hem de tüketicilere bağlı önemli zayıflıklar izlendiğini kaydetti.