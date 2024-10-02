ABD'de özel sektör istihdam verisi belli oldu

02 Ekim 2024 16:07 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 16:08

Küresel piyasaların merakla beklediği ABD'de özel sektör istihdam verisi açıklandı. Buna göre, istihdam eylülde 143 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

ABD​ özel sektör istihdam verileri beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Bu dönemde ülkedeki özel sektör istihdamının 124 bin kişi artması öngörülüyordu. İSTİHDAM VERİLERİ GÜNCELLENDİ ABD'de özel sektör istihdamı eylül ayında 143 bin kişi artış gösterdi. Özel sektör istihdamındaki artışa ilişkin ağustos ayı verisi ise 99 binden 103 bine güncellendi. İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 8 bin kişi azaldı. Orta ölçekli işletmelerde 64 bin artarken büyük ölçekli işletmelerde 86 bin kişi yükseldi. ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, eylülde yıllık ücret yüzde 4,7 artış gösterdi. Yıllık ücret artışı ağustosta yüzde 4,8 oldu. Böylelikle eylülde yıllık ücret artışı geriledi. ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, güçlü işe alımların geçen ay güçlü ücret artışlarını gerektirmediğini belirtti. İlgili Haberler Altın kotasındaki fiyat farkı ile mücevher sektörü kan kaybediyor! Sektör çalışanları huzursuz Riyad'tan OPEC ülkelerine petrol fiyatları uyarısı! Korkutan senaryoyu açıkladı