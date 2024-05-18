ABD'de sondaj kulesi sayısı 3 hafta sonra arttı

18 May 2024 15:20 - Güncelleme : 18 May 2024 15:21

Türk Yatırım Fonu kuruluyor! Sermaye bedeli belli oldu, KOBİ'ler de yararlanacak

Türk Yatırım Fonu kuruluyor! Sermaye bedeli belli oldu, KOBİ'ler de yararlanacak

ABD'de enerji şirketlerinin faaliyette bulunan petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı üst üste üçüncü haftada düşüş yaşadı. Bu düşüşlerin ardından sınırlı da olsa artış gösterdi.

GEÇEN YILA GÖRE GERİDE

Foreks Haber’de yer alan haberde Baker Hughes paylaşılan rapora göre, 17 Mayıs ile sona eren bir haftalık dönemde ülkede petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı 1 adet artışla 604 oldu. Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 116 adet daha aşağıda bulunuyor.

SAYILAR AYNI KALDI

Petrol sondaj kule sayısı 1 adet artışla 496 oldu. Doğal gaz sondaj kule sayısı değişmeyerek 103, iki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 4 seviyesinde kaldı.

Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 584'ü karada, 20'si açık sularda yer aldı. Önceki haftaya göre sondaj kule sayısı değişmezken, açık sularda 1 adet arttı.

KANADA’DA SONDAJ KULESİ SAYISI AZALDI

Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 2 adet azalarak 114 seviyesine indi. Ülkede petrol kule sayısı 1 adet artışla 57, doğal gaz kule sayısı 3 adet düşüşle 57 olarak belirlendi. Meksika'da sondaj kule sayısı 1 adet artışla 19 adet seviyesine çıkarken, Kuzey Amerika'nın tamamında 1 adet düşüşle 718 oldu.