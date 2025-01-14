ABD'de üretici enflasyonu Aralık ayında beklentilerin altında geldi
Editör: İrem Çınar / Kaynak: Anadolu Ajansı
14 Ocak 2025 17:09 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 17:15
ABD'de üretici fiyatları, aralıkta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3,3 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.
ABD Çalışma Bakanlığı, üretici enflasyon verilerini yayımladı. ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3,3 artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Ekonomistlerin beklentileri üretici fiyatlarının aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,5 artacağı yönündeydi.
Gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatları aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3,3 yükseldi. Beklentiler çekirdek fiyatların aylık yüzde 0,3 artacağı yönündeydi. Piyasaların merakla beklediği ABD tüketici fiyatları verisi yarın belli olacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı