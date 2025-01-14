Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>ABD'de üretici enflasyonu Aralık ayında beklentilerin altında geldi

ABD'de üretici enflasyonu Aralık ayında beklentilerin altında geldi

Editör: İrem Çınar / Kaynak: Anadolu Ajansı
14 Ocak 2025 17:09 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 17:15
ABD&#039;de üretici enflasyonu Aralık ayında beklentilerin altında geldi

ABD'de üretici fiyatları, aralıkta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3,3 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

ABDÇalışma Bakanlığı​, üretici enflasyon verilerini yayımladı. ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3,3 artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Ekonomistlerin beklentileri üretici fiyatlarının aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,5 artacağı yönündeydi.

Gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatları aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3,3 yükseldi. Beklentiler çekirdek fiyatların aylık yüzde 0,3 artacağı yönündeydi. Piyasaların merakla beklediği ABD tüketici fiyatları verisi yarın belli olacak.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
abdÇalışma Bakanlığı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...