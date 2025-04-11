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Ekonomi
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Editor
 | İrem Çınar

ABD'de üretici fiyatları geriledi

ABD'de aylık üretici fiyatları, enerji ürünlerinin maliyetindeki sert düşüşün etkisiyle Mart ayında beklenmedik şekilde düştü, ancak ithalata getirilen vergilerin önümüzdeki aylarda enflasyonu yukarı çekmesi bekleniyor.

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KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 16:22

ABD'de tarifelerin gölgesinde kalan üretici ve tüketici enflasyon verileri açıklandı. ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı. Beklentiler aylık yüzde 0,3'lük düşüş yönündeydi. ÜFE, aylık periyotta Ekim 2023'ten bu yana ilk kez negatif seyretti.

ABD'de üretici fiyatları geriledi

ÜRETİCİ FİYATLARI BEKLENTİLERİN ALTINDA ARTTI

Üretici fiyatları martta yıllık bazda ise yüzde 2,7 artarken, yıllık üretici enflasyonu geçen yıl eylül ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.
Piyasa beklentileri üretici enflasyonunun geçen ay yıllık bazda yüzde 3,3 olması yönündeydi. ÜFE'deki yıllık artış, şubat ayında yüzde 3,2 olarak kaydedilmişti.

ABD'de üretici fiyatları geriledi

MART AYI ENFLASYONU

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor. Ülkede tüketici fiyat enflasyonu da mart ayında yıllık enflasyon yüzde 2,4 ile beklentilerin altında gelmişti. Tüketici fiyatları, aylık periyotta Mayıs 2020'den bu yana ilk kez gerilemişti.

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Sıkça Sorulan Sorular

ABD'de ÜFE ne kadar oldu?
ABD'de üretici fiyatları, martta aylık yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı. ÜFE, aylık bazda ise yüzde 0,4 geriledi.
ETİKETLER
#Üretici Fiyatları
#Yıllık Enflasyon
#Mart Enflasyonu
#ABD ÜFE
#Ekonomi
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