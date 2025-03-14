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Ekonomi
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 | İrem Çınar

ABD'de yumurta krizi büyüyor! Türkiye’den yardım istediler

ABD’de yaşanan yumurta krizi nedeniyle ülke yönetimi yumurta fiyatlarındaki yükselişi dengelemek için Türkiye, Danimarka ve bazı Avrupa ülkelerinden destek talep etti.

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KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 17:13

Amerika Birleşik Devletleri'nde yumurta krizi sürüyor. ABD yükselen yumurta fiyatlarıyla başa çıkmak için Türkiye, Danimarka ve diğer bazı Avrupalı ülkelerden ABD'ye yumurta ihracatı yapmalarını talep etti. ABD Tarım Bakanlığı'nın bu talebi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ülkeleri ve diğer birçok ülkeye yönelik yeni gümrük vergisi tehditleriyle eş zamanlı olarak gerçekleşti.

GRÖNLAND KRİZİ VE DANİMARKA'YA YAPTIRIM TEHDİTLERİ

Trump ayrıca Danimarka'nın özerk bölgesi olan Grönland'ı ABD'ye devretmemesi hâlinde Danimarka'ya ekonomik yaptırım uygulama tehdidinde bulunmuştu.

Reuters'in incelediği bir belgede, ABD Tarım Bakanlığı'nın Avrupa'daki bir temsilcisinin yumurta üreten ülkelere şubat ayı sonunda resmi yazı göndererek ABD pazarına yumurta tedarik edip edemeyeceklerini sorduğu görülüyor. Mart başında Danimarka yumurta üreticileri birliğine gönderilen yeni bir mektupta ise ABD'ye gönderilebilecek tahmini yumurta miktarının belirtilmesi istendi.

TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA YUMURTA İHRACATI ANLAŞMASI

Danimarkalı kurum, bu talebi inceleyeceğini fakat Avrupa'da yumurta üretim fazlası olmadığını, bilakis artan tüketim ve kuş gribi salgınından ötürü dünya genelinde yumurta arz açığı olduğunu ifade etti.

Türkiye'deki Yumurta Üreticiler Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon ise kuş gribi salgını nedeniyle yumurta arzında sıkıntı yaşayan ABD ile yaklaşık 15 bin ton yumurta ihracatı için anlaşma yaptıklarını, şubat ayında başlayan sevkiyatın Temmuz'a kadar süreceğini söylemişti.

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Sıkça Sorulan Sorular

1 günde en fazla kaç yumurta yenmeli?
Çok sayıda araştırma, yumurtanın düşük veya orta miktarda tüketilmesi gerektiğini öne sürmektedir; bu, günde yaklaşık 1 yumurtanın sağlıklı ve dengeli bir diyetin parçası olarak tüketilebileceği anlamına gelmektedir.
ETİKETLER
#Türkiye
#Danimarka
#Danimarka
#yumurta
#Yumurta Fiyatları
#yumurta krizi
#Ekonomi
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