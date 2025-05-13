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Ekonomi
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 | İrem Çınar

ABD'den elektrikli araçların fiyatlarını yükseltecek hamle! Teşvikler sona eriyor

Elektrikli otomobil alanında Çin'le mücadele eden ABD'de dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Elektrikli otomobillere sağlanan milyarlarca dolarlık vergi teşviğinin iptali için Kongre'ye teklif sunuldu. Düzenleme hayata geçerse, fiyatlar yükselişe geçebilir.

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KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 09:57

ABD'de elektrikli araçlara yönelik teşviklerin geleceği tartışma konusu oldu. Çin'le bu alanda yoğun rekabet içinde olan ABD'de, Cumhuriyetçi kanat elektrikli otomobillere sağlanan vergi avantajlarını ve yakıt verimliliği standartlarını yürürlükten kaldırmayı hedefliyor.

YENİ YASA TEKLİFİ: VERGİ KREDİLERİNDE GERİ ADIM

Temsilciler Meclisi Yollar ve Araçlar Komitesi'nin gündemindeki yasa teklifi, yeni alınan elektrikli araçlar için uygulanan 7.500 dolarlık vergi kredisini ve ikinci el araçlar için geçerli olan 4.000 dolarlık krediyi 31 Aralık itibarıyla sonlandırmayı öngörüyor. Ancak henüz 200.000 araçlık satış sınırını aşmamış otomobil üreticileri için yeni araçlara verilen vergi indirimi bir yıl daha geçerli olacak.

ABD'den elektrikli araçların fiyatlarını yükseltecek hamle! Teşvikler sona eriyor

TEŞVİKLERİN KALKMASI FİYATLARI YÜKSELTEBİLİR

Bu değişikliklerin hayata geçmesi durumunda, elektrikli araçlara yönelik teşviklerin sona ermesi doğrudan fiyatlara yansıyacak. Vergi desteklerinin ortadan kalkması, araçların nihai maliyetini artırarak tüketiciler için erişimi zorlaştıracak.

ABD'den elektrikli araçların fiyatlarını yükseltecek hamle! Teşvikler sona eriyor

Elektrikli Sürücü Taşımacılığı Derneği Başkanı Genevieve Cullen, öneriye sert tepki gösterdi. Cullen, federal teşviklerin geri çekilmesinin ABD'nin enerji inovasyonundaki liderliğini terk etmesi anlamına geleceğini ve bunun "felaket derecede dar görüşlü" bir adım olacağını belirtti. Cullen ayrıca, bu girişimin Çin gibi küresel rakiplere büyük bir rekabet avantajı sağlayacağı uyarısında bulundu.

ABD Hazinesi 2024 yılında elektrikli araçlar için 2 milyar dolardan fazla satış vergisi iadesi verdi.

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#elektrikli araçlar
#Elektrikli Otomobiller
#Ekonomi
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