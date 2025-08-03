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 | Bengü Sarıkuş

ABD’den Gazze’ye yardım tartışması: Trump’ın rakamlarının gerçek olmadığı iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın son günlerde dile getirdiği Gazze'ye gıda yardımı miktarının 60 milyon değil, sadece 3 milyon dolar olduğu iddia edildi.

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ABD’den Gazze’ye yardım tartışması: Trump’ın rakamlarının gerçek olmadığı iddia edildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 09:48

Amerikan Washington Post gazetesinin haberinde, 'nin 'ye son haftalarda gönderdiği miktarının, 'ın ifade ettiği rakamın çok altında olduğu belirtildi.

ABD’den Gazze’ye yardım tartışması: Trump’ın rakamlarının gerçek olmadığı iddia edildi

Bölgedeki kaynaklara ve açıklamalarına dayandırılan haberde, ABD ile 'in güdümündeki Gazze İnsani Yardım Vakfı'na (GHF) son haftalarda sadece 3 milyon doların aktarıldığı vurgulandı.

ABD’den Gazze’ye yardım tartışması: Trump’ın rakamlarının gerçek olmadığı iddia edildi

Haberde, Trump'ın "Gazze'ye gıda yardımı için 60 milyon dolar gönderdik" söyleminin doğru olmadığı, söz konusu rakamın ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından iki kez "30 milyon dolar kaynak ayrıldı" şeklinde düzeltildiği hatırlatıldı.

ABD’den Gazze’ye yardım tartışması: Trump’ın rakamlarının gerçek olmadığı iddia edildi

Kaynaklar, bu rakamın da sadece yüzde 10'unun, yani 3 milyon dolarının Gazze İnsani Yardım Vakfı'na aktarıldığını kaydetti. ABD Başkanı Trump, geçen hafta boyunca yaptığı açıklamalarda Gazze'ye gıda yardımı için 60 milyon dolar gönderdiklerini, ancak kimsenin kendilerine teşekkür etmediğini ifade etmişti.

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#gazze
#İsrail
#trump
#yardım
#dışişleri bakanlığı
#Abd
#Ghf
#Ekonomi
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