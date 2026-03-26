ABD'den petrol için kâbus senaryosu: 200 dolar ihtimali masada

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, petrol fiyatlarının aşırı yükselmesi halinde ekonominin nasıl etkilenebileceğini anlamaya yönelik bir çalışma yürütüyor. Özellikle petrolün varil fiyatının 200 dolara ulaşması gibi uç bir senaryonun ABD ekonomisi için ne anlama geleceği analiz ediliyor.

Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre, bu çalışma aslında rutin ekonomik değerlendirmelerin bir parçası. Yani ortada kesin bir tahmin yok. Amaç, olası en kötü senaryolara karşı hazırlıklı olmak.

Yetkililer, özellikle uzun sürebilecek bir çatışma ihtimalinin enerji fiyatlarını ciddi şekilde etkileyebileceğini düşünüyor. Bu yüzden Beyaz Saray’ın tüm ihtimalleri masada tutmak istediği belirtiliyor.