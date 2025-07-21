ABD'den Rus petrolü alan ülkelere ikinci gümrük vergisi

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ile Çin arasında yapılacak bir sonraki görüşmelerde Çin’in Rusya ve İran’dan yaptığı petrol ithalatının da gündeme gelebileceğini belirtti. Bloomberg’e konuşan Bessent, iki ülke arasındaki ticaretin iyi bir noktada olduğunu ifade ederken, görüşmelerin artık ulusal güvenliği ilgilendiren başlıklara kayabileceğini vurguladı.

Bessent, CNBC’ye yaptığı açıklamada ise “Çin, ne yazık ki yaptırımlı İran ve Rus petrolünün en büyük alıcılarından biri konumunda. Artık bu konuları masaya yatırmanın zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

RUS PETROLÜ ALANLARA İKİNCİ GÜMRÜK VERGİSİ

Bessent, ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlara ilişkin ipuçları verdi. Hazine Bakanı, yaptırım uygulanan Rus petrolünü satın alan ülkelerin yüzde 100’e kadar ikinci gümrük vergisine tabi tutulacağını söyledi.

Öte yandan Bessent, ABD Başkanı Trump’ın bu konuda yeni bir yaklaşım getirdiğini ve Avrupalı müttefiklerin de ABD’yi takip etmesi gerektiğini belirtti.

ÇOK SERT TARİFELER VURGULANMIŞTI

Trump, geçtiğimiz hafta Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili bir anlaşmaya 50 gün içinde varılamaması halinde “çok sert tarifeler” uygulayacağını açıklamıştı. Trump’ın açıklamasına göre, bu tarifeler yüzde 100 seviyesinde olabilir.