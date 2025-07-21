Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

ABD'den Rus petrolü alan ülkelere ikinci gümrük vergisi

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yeni yaptırımlar kapsamında Rusya'dan petrol satın alan ülkelere yüzde 100'e kadar ikinci gümrük vergisi uygulanacağını söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD'den Rus petrolü alan ülkelere ikinci gümrük vergisi
KAYNAK:
Bloomberg
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 17:36
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 17:36

Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ile arasında yapılacak bir sonraki görüşmelerde Çin’in ve ’dan yaptığı ithalatının da gündeme gelebileceğini belirtti. Bloomberg’e konuşan Bessent, iki ülke arasındaki ticaretin iyi bir noktada olduğunu ifade ederken, görüşmelerin artık ulusal güvenliği ilgilendiren başlıklara kayabileceğini vurguladı.

ABD'den Rus petrolü alan ülkelere ikinci gümrük vergisi

Bessent, CNBC’ye yaptığı açıklamada ise “Çin, ne yazık ki yaptırımlı İran ve Rus petrolünün en büyük alıcılarından biri konumunda. Artık bu konuları masaya yatırmanın zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

ABD'den Rus petrolü alan ülkelere ikinci gümrük vergisi

RUS PETROLÜ ALANLARA İKİNCİ GÜMRÜK VERGİSİ

Bessent, ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlara ilişkin ipuçları verdi. Hazine Bakanı, yaptırım uygulanan Rus petrolünü satın alan ülkelerin yüzde 100’e kadar ikinci gümrük vergisine tabi tutulacağını söyledi.

ABD'den Rus petrolü alan ülkelere ikinci gümrük vergisi

Öte yandan Bessent, ABD Başkanı Trump’ın bu konuda yeni bir yaklaşım getirdiğini ve Avrupalı müttefiklerin de ABD’yi takip etmesi gerektiğini belirtti.

ABD'den Rus petrolü alan ülkelere ikinci gümrük vergisi

ÇOK SERT TARİFELER VURGULANMIŞTI

Trump, geçtiğimiz hafta Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili bir anlaşmaya 50 gün içinde varılamaması halinde “çok sert tarifeler” uygulayacağını açıklamıştı. Trump’ın açıklamasına göre, bu tarifeler yüzde 100 seviyesinde olabilir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
600 bin kamu işçisi zam bekliyor: Toplu sözleşmede kritik viraj
Günlük araç kiralayacaklar dikkat! Türkiye'de en çok bu model tercih ediliyor
ETİKETLER
#petrol
#çin
#iran
#yaptırımlar
#Abd
#Rusya
# Ekonomi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.