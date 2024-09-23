ABD'den yeni Çin ve Rus yasağı! Bugün harekete geçtiler

23 Eylül 2024 16:57 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 17:17

ABD, Çin ve Rus teknolojilerinin bağlantılı araçlara girişini yasaklayacak. Ticaret Bakanlığı'nın pazartesi günü açıkladığı kural, araçları dış dünyaya bağlayan yazılım ve donanımı kapsıyor. Hükümet, kuraldan hangi üreticilerin veya modellerin etkilenmesinin muhtemel olduğunu belirtmedi; kural 30 gün boyunca kamuoyunun görüşüne açık olacak.

ABD​ Ticaret Bakanlığı, ulusal güvenlik riskleri gerekçesiyle Çin​ ve Rus teknolojisini kullanan bağlantılı araçların satışını yasaklamak üzere Pazartesi günü harekete geçti. Başkan Joe Biden'ın dünyanın ikinci büyük ekonomisine yönelik sertleştirme yaklaşımını sürdürüyor.

ABD VE ÇİN KARŞI KARŞIYA

ABD, Çin ve Rus teknolojilerinin bağlantılı araçlara girişini yasaklıyor. Ticaret Bakanlığı'nın Sanayi ve Güvenlik Bürosu, alınan önlemleri duyuran bildiride, "Bu sistemlere kötü niyetli erişim, saldırganların en hassas verilerimize erişip toplamasına ve Amerikan yollarındaki araçları uzaktan kontrol etmesine olanak tanıyabilir" dedi. Bilgisayar korsanlarının araçlar hareket halindeyken kontrolü ele geçirmesi gibi ihtimali gündeme getirdi.

Hükümet, kuraldan hangi üreticilerin veya modellerin etkilenmesinin muhtemel olduğunu belirtmedi; kural 30 gün boyunca kamuoyunun görüşüne açık olacak.

Çin, yasağın duyurulmasından önce gelen haberlere yanıt olarak Pazartesi günü ABD'yi şirketlerine karşı "ayrımcı eylemlerde" bulunmaması konusunda uyardı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, haberlere ilişkin soru üzerine, "Çin, ABD'nin ulusal güvenlik kavramını genişletmesine ve Çinli şirketlere ve ürünlere yönelik ayrımcı eylemlere karşı çıkıyor." dedi.

PEKİN KARARA SERT TEKİ VERDİ

ABD kararı Pekin'den sert tepkilere yol açtı. Bugün ABD'de satışta Çin markalı araç bulunmuyor. Ayrıca ABD'de montajı yapılan ancak Çin parçaları kullanılan araçlar da söz konusu.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, ABD'de yapılan ön araştırmanın, yerel tedarik zincirlerinde "asgari düzeyde Çin ve Rus yazılımı" bulunduğunu gösterdiğini söyledi.

Sonuç olarak, donanım yasağının 2029'dan önce yürürlüğe girmemesi ve sektörün uyum sağlaması için zaman tanınması bekleniyor. Yazılım yasağı ise en erken 2027'de yürürlüğe girebilir.

Ticaret Bakanı Gina Raimondo yaptığı açıklamada, "Günümüzde otomobillerde kameralar, mikrofonlar, GPS izleme ve internete bağlı diğer teknolojiler bulunuyor" dedi.

ABD SEÇİMLERİ İLİŞKİLERİ ETKİLEYECEK

ABD'nin ticaret politikası, Kasım ayında yapılacak Beyaz Saray seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in karşı karşıya geleceği yarışın kilit konularından biri olacak.

Trump, başkanlığı döneminde Çin'e karşı saldırgan bir tavır takınmış, Çin malı ürünlerin ithalatına gümrük vergileri koymuştu.

Biden, esasen bu önlemleri sürdürdü. Ancak aynı zamanda yarı iletkenler ve bunları üretmek için kullanılan makineler gibi teknoloji ürünlerinin Çin'e ihracatını da kısıtladı.