AB'de perakende satışlar aylık ve yıllıkta arttı

07 May 2024 16:16 - Güncelleme : 07 May 2024 16:23

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin perakende satış verilerine göre, Euro Bölgesi'nde perakende satışlar mart ayında arttı.

AYLIK VE YILLIK OLARAK ARTTI

Avrupa Birliği ülkeleri arasında perakende satışlar martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2, yıllık bazda da yüzde 2 artış gösterdi. Euro Bölgesi'nde de perakende satışlar martta aylık bazda yüzde 0,8, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,7 yükseldi.

EN FAZLA ARTIŞ POLONYA'DA

Aylık bazda perakende satışlarda en fazla artış yüzde 7,3 ile Polonya'da, yüzde 4,8 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) ve yüzde 2 ile Macaristan'da, en fazla düşüş ise yüzde 1,8 ile İsveç'te yüzde 1 ile Malta'da ve yüzde 0,8 ile Avusturya'da belirlendi.

Perakende satışlar, yıllık bazda Polonya'da yüzde 14,8, Lüksemburg'da yüzde 10,3 ve Hırvatistan'da yüzde 8,9 artarken, Belçika'da yüzde 4,6, Estonya'da yüzde 2,3 ve Avusturya'da yüzde 2 geriledi.