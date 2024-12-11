AB'den 2025 planı! 160 milyar euroluk tahvil ihraç edecek

11 Aralık 2024 17:03 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 17:04

AB, 2025 yılı için toplamda yaklaşık 160 milyar avro tutarında AB tahvili ihraç ederek borçlanma temelli programlarına istikrarlı destek sağlamayı planlıyor. AB tahvil ihracının 90 milyar euroluk kısmı yılın ilk yarısında, 70 milyar euroluk kısmı ise ikinci yarısında gerçekleştirilecek.

Avrupa Komisyonu​ 2025​'in ilk yarısında 90 milyar euro, ikinci yarısında 70 milyar euro tutarında uzun vadeli AB tahvili ihraç edecek. Bu fonlar COVID-19 salgınından kurtulmayı sürdürmeye, Ukrayna ve Batı Balkanlar gibi komşu ortakları desteklemeye ve AB Tahvil piyasasını güçlendirmeye devam edecek. Komisyon ayrıca operasyonlarını kısa vadeli AB-Bonolarıyla destekleyecek.

AVRUPA KOMİSYONU 160 MİLYAR AVROLUK TAHVİL İHRAÇ EDECEK

Komisyon , 2025 yılının ilk yarısında, Ocak-Haziran 2025 döneminde 90 milyar avroya kadar AB tahvili ihraç etmeyi planlıyor. Komisyonun 2025 yılının ilk yarısına yönelik finansman planı, AB'nin 138 milyar avro uzun vadeli fon topladığı 2024 ihraç programını sürdürüyor.

Avrupa Komisyonu'nun AB tahvil ihraçları yoluyla topladığı fonlar, AB'nin koronavirüs salgınından kurtulmasına katkı sağlamaya, ekonomisinin dayanıklılığını güçlendirmeye ve AB'nin komşu ortakları, özellikle Ukrayna ve Batı Balkanlar'ı desteklemeye devam edecek

Bu geniş kapsamlı borçlanma işlemleri, AB Tahvil piyasasını güçlendirirken AB Tahvil ihraçları aracılığıyla finanse edilen politikalara sürekli destek sağlayacak. Komisyon, uzun vadeli finansman işlemlerinin yanı sıra, finansal işlemlerini tamamlamak için kısa vadeli AB Tahvilleri ihraç etmeye devam edecek.

ŞİMDİYE KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN EN YÜKSEK YILLIK İHRAÇ HACMİ

2024, duyurulan planlamaya uygun olarak AB tarafından şimdiye kadar gerçekleştirilen en yüksek yıllık ihraç hacmine işaret etti. Ayrıca, 2024'te AB, NextGenerationEU (NGEU) Yeşil Tahvillerinde 68 milyar avronun üzerinde ihraçla küresel olarak beşinci en büyük yeşil tahvil ihraççısı oldu ve artık en büyük küresel yeşil tahvil ihraççısı olma yolunda ilerliyor.

Yakın zamanda yayınlanan NGEU Yeşil Tahvil Etki ve Tahsis raporu, AB'nin sürdürülebilir finans alanında küresel bir lider olarak rolünü doğruladı. Raporda gösterildiği gibi, NGEU Yeşil Tahvilleri aracılığıyla finanse edilen yeşil yatırımların tam olarak uygulanması, AB'de yıllık 55 milyon ton sera gazı (GHG) emisyonunun azaltılmasıyla sonuçlanabilir, bu da tüm GHG emisyonlarının %1,5'ine eşdeğer kaldı.

Komisyon, 2025 yılı için toplamda yaklaşık 160 milyar avro tutarında AB Tahvili ihraç ederek borçlanma temelli programlarına istikrarlı destek sağlamayı öngörüyor.