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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

AB'den ABD'ye tarifelerde misilleme hazırlığı

ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında ticaret için kritik tarih yaklaşırken, uzlaşamama durumunda Avrupa Birliği'nin bazı mallara yüzde 30 gümrük vergisi uygulayarak ABD'yi sarsacağı duyuruldu.

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AB'den ABD'ye tarifelerde misilleme hazırlığı
KAYNAK:
Bloomberg
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 16:44
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 16:44

, anlaşma sağlanamaması ve Başkanı 'ın 1 Ağustos'tan sonra birliğin ihracatının önemli bölümüne uygulama tehdidini yerine getirmesi durumunda, yaklaşık 100 milyar euro (117 milyar dolar) büyüklüğündeki bazı mallara yüzde 30 uygulayarak ABD'ye hızlı bir darbe vurmayı planlıyor.

AB'den ABD'ye tarifelerde misilleme hazırlığı

Avrupa Komisyonu sözcüsü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ilk önlemler kapsamında AB'nin, 21 milyar euro değerindeki ABD mallarına uygulanan ve halihazırda onaylanmış olan gümrük vergileri listesi ile daha önce önerilen 72 milyar euro değerindeki Amerikan ürünlerine uygulanan gümrük vergileri listesini tek bir pakette birleştireceğini söyledi.

AB'den ABD'ye tarifelerde misilleme hazırlığı

Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklara göre, Boeing Co. uçakları, ABD yapımı otomobiller ve burbon viski gibi endüstriyel ürünleri içeren ABD ihracatı, Trump'ın yüzde 30'luk tehdidine uygun bir vergiyle karşı karşıya kalacak.

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#avrupa birliği
#gümrük vergisi
#ihracat
#tarife
#Abd
#Donald Trump
#Ekonomi
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