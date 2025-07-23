AB'den ABD'ye tarifelerde misilleme hazırlığı

Avrupa Birliği, anlaşma sağlanamaması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Ağustos'tan sonra birliğin ihracatının önemli bölümüne tarife uygulama tehdidini yerine getirmesi durumunda, yaklaşık 100 milyar euro (117 milyar dolar) büyüklüğündeki bazı mallara yüzde 30 gümrük vergisi uygulayarak ABD'ye hızlı bir darbe vurmayı planlıyor.

Avrupa Komisyonu sözcüsü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ilk önlemler kapsamında AB'nin, 21 milyar euro değerindeki ABD mallarına uygulanan ve halihazırda onaylanmış olan gümrük vergileri listesi ile daha önce önerilen 72 milyar euro değerindeki Amerikan ürünlerine uygulanan gümrük vergileri listesini tek bir pakette birleştireceğini söyledi.

Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklara göre, Boeing Co. uçakları, ABD yapımı otomobiller ve burbon viski gibi endüstriyel ürünleri içeren ABD ihracatı, Trump'ın yüzde 30'luk tehdidine uygun bir vergiyle karşı karşıya kalacak.