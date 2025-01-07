AB'den yeşil ve gri pasaport açıklaması! Listede Türkiye var mı?

07 Ocak 2025 11:38 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 12:00

Gri ve yeşil pasaport sahiplerine ek prosedür uygulanacağı iddialarını yalanlamasının ardından AB'den konuyla ilgili açıklama geldi. 4 Aralık 2024 tarihinde Komisyon, EES'in aşamalı olarak faaliyete geçmesini sağlayacak bir Tüzük teklifi sundu ve bu teklif şu anda AB'nin ortak yasa koyucularının önünde. Ortak yasa koyucular teklif üzerinde bir anlaşmaya vardıklarında, EES aşamalı olarak devreye sokulacak. Peki, Türkiye için geçerli olacak mı? İşte en yetkili merciden net cevap.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin (DMM), Avrupa​'ya seyahat edecek gri ve yeşil pasaport sahiplerine ek prosedür uygulanacağı iddialarını yalanlamasının ardından AB​ Türkiye​ Delegasyonu konuyla ilgili açıklama yaptı.

AB'DEN EN NET AÇIKLAMA

AB Türkiye Delegasyonu, "Avrupa'ya seyahat edecek gri ve yeşil pasaport sahiplerine ön vize uygulanacağı" ile "Türkiye'de bu pasaporta sahip kişilerin Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) seyahat yetkisine sahip olma zorunluluğu olduğu" yönündeki iddiaları yalanladı.

Delegasyondan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Türkiye vizeden muaf bir ülke olmadığı için Türk vatandaşları ETIAS kapsamına girmemektedir.

Türk vatandaşlarının AB'nin dış sınırlarından geçmek için ETIAS seyahat iznine değil vizeye ihtiyaçları olacaktır. ETIAS onlar için geçerli olmadığından, vizesiz seyahat edebilen Türk vatandaşlarının (örneğin diplomatik pasaport veya 'yeşil pasaport' sahipleri) ETIAS seyahat iznine başvurmaları gerekmeyecektir. Bu kişiler vizesiz ve ETIAS seyahat izni olmadan seyahat edebileceklerdir."