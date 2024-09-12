ABD'li banka TCMB'nin faiz indirimlerine başlayacağı tarihi açıkladı

12 Eylül 2024 09:23 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 09:26

ABD’li banka Barclays Türkiye Cunhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indireceği tarihi açıkladı. Pek çok yerli ve yabancı kuruluş Merkez Bankası’ndan 2024 yılı için faiz indirimi beklemiyor. Barclays analistleri faiz indirimleri için kasım ayına işaret etti.

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Barclays Plc ekonomistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için önemli bir tahminde bulundu. Merkez Bankası’nın 2025 yılında faiz indirimlerine başlaması beklenirken ABD’li bankadan farklı bir tahmin geldi.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN KASIM BEKLENTİSİ

Ercan Ergüzel’in de aralarında bulunduğu ekonomistler çarşamba günü Gelişmekte Olan Piyasalar Çeyreklik Raporu’nu yayımladı. Raporda Kasım ayındaki ilk faiz indirimi sonrası TCMB’nin her toplantıda 250’şer baz puanla indirimlere devam etmesini beklediklerini açıkladılar.

Ekonomistlere göre, politika faizi Ağustos 2025’e kadar yüzde 25’e düşürülecek. Ekonomistler, Eylül 2025’te gerçekleşen enflasyona göre reel politika faizinin negatife döneceğini öngörüyor.

ÖNDEN YÜKLEMELİ FAİZ GELEBİLİR

Barclays’ten önce HSBC'de faiz indirimleri için tahminlerini açıkladı. HSBC CEEMEA Bölgesi Ekonomisti Melis Metiner tarafından hazırlanan 9 Eylül tarihli raporda, bankanın bu yıl için Türkiye'de faiz indirimi olmayacağı yönündeki beklentisini koruduğunu bildirdi.

Öte yandan banka, faiz indirimlerinin 2025'te önden yüklemeli olacağını öngördüğü belirtti. Metiner, yılın ilk yarısında önden yüklemeli faiz indirimleri beklediklerini anlattı.