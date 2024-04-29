ABD'li bankadan TL için uzun pozisyon tavsiyesi

29 Nisan 2024 16:45 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 16:46

Citibank, seçimlerin son bulmasına ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararına vurgu yaparak TL için açıklamalar yaptı. Citi, dolara karşı TL’de uzun pozisyon tavsiyesinde bulundu.

TEMKİNLİ DURUŞ SÜRECEK

Aralarında Luis Costa’nın da yer aldığı Citi stratejistleri, “Seçimlerin artık ufukta görünmediği bir dönemde TCMB yurt içi parasal koşulların daha da sıkılaştırılması için mücadele ederek temkinli duruşunu sürdürmeye hazır” değerlendirmesinde bulundu.

Banka Türk yetkililerin aynı zamanda yurt içi para akışını Döviz mevduatlarından uzaklaştırmak için kademeli bir çabaya da odaklandığı belirtti.

GÜVERCİN DURUŞ RİSKLİ

Banka açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:

"Bu tavsiye önündeki riskler arasında TCMB’nin duruşunun daha güvercin bir duruşa doğru ani bir şekilde değiştirilmesi de yer alıyor.

ENFLASYONA VURGU

Hedef : +yüzde 5, zarar kes -yüzde 2,5” görüşüne yer verildi. Merkez Bankası’nın şu an için politika faizlerini doğrudan artırmak yerine makro ihtiyati tedbirlere daha fazla odaklanabileceği belirtilerek "Ancak tüketici enflasyonunun Mayıs/Haziran aylarında zirveye ulaştığı dönemde daha fazla faiz artışı ihtimalini tamamen göz ardı etmiyoruz” açıklaması yapıldı.