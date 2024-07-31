ABD'li bankadan Türkiye için faiz tahmini

31 Temmuz 2024 13:15 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 13:29

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ABD'li finans devi JPMorgan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için faiz tahmininde bulundu. JPMorgan üst düzey yöneticisi Mustafa Bağrıaçık, enflasyonun düşmeye başlamasıyla birlikte faiz indirimlerine gidileceğini ifade etti.

EKİM VE KASIM AYLARINA İŞARET ETTİ

Bloomberg'in haberine göre JPMorgan'ın Türkiye biriminin kıdemli direktörü Mustafa Bağrıaçık verdiği bir röportajda, “TCMB'nin faiz indirimlerinin ekim veya kasım ayından itibaren başlamasını bekliyoruz. Bu da dirençli enflasyonun düştüğünün işareti olacak” dedi.

“Hükümetin geçtiğimiz yıl uygulamaya koyduğu yeni program piyasalarda büyük bir fark yarattı" diyen Bağrıaçık, “Geçtiğimiz yıl Türkiye rezervlerini önceki beş yılda olduğundan daha fazla güçlendirdi. Şimdi piyasalara ve yatırımcılara daha fazla rahatlık veriyor” ifadelerini kullandı.

NOT ARTIRIMLARI SÜRECEK

Açıklamalarına devam eden Bağrıaçık, Moody's Ratings'in bu ayın başında yaptığı iki kademe not artırımının ardından önümüzdeki 12 ay içinde daha fazla artış yapılabileceğini ifade etti. Bütçe açığının iyileştiğini, borcun GSYH'ye oranının nispeten düşük olduğunu belirtti.

Moody’s, geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin kredi notunu 2 kademe yükselterek "B3"ten "B1"e çekmiş, kredi notu görünümünü 'pozitif' olarak teyit etmişti.

2025'TEN İTİBAREN ARTACAK

Bağrıaçık ayrıca, “hükümetin ekonomik programı devam ettikçe daha fazla uluslararası yatırımcı sabit gelirden hisse senetlerine kayacağından" birleşme ve satın almaların 2025'ten itibaren artmasını beklediğini söyledi.

Bağrıaçık, birleşme ve satın alma işlemlerinde yeşil enerji işlemlerinin listenin başında yer almasını beklediğini söyledi.