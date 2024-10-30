ABD'li dev banka JP Morgan dolandırıldı! Viral TikTok çek dolandırıcılığı tuzağına düştü

30 Ekim 2024 11:55 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 12:04

JPMorgan, TikTok'taki viral hatayla bağlantılı iddia edilen dolandırıcılık nedeniyle müşterilerine dava açtı. ABD bankası, dört kullanıcıyı sahte çekler kullanarak ATM'lerden toplamda yaklaşık 660.000 dolar çalmakla suçladı.

ABD'li bankacılık devi JP Morgan Chase, ATM​'lerinden yasadışı olarak binlerce dolar çekerek bir aksaklıktan faydalandıkları iddia edilen müşterilerine dava açtı. TikTok​'ta "sonsuz para hilesi" olarak bilinen bu sistem, bankanın müşterilerinin kendilerine yüklü miktarda çek yazmalarına, çeki yatırmalarına ve çek karşılıksız çıkmadan önce parayı çekmelerine olanak sağlıyordu. Houston, Miami ve Los Angeles'taki mahkemelerde iki kişi ve iki şirket davalarla karşı karşıya.

ABD'Lİ BANKA DOLANDIRICILARIN HEDEFİ OLDU

JP Morgan, viral TikTok çek dolandırıcılığı nedeniyle müşterilerine dava açtı. JPMorgan Chase, bu yaz TikTok'ta viral olan teknik bir arızayı istismar ederek ATM'lerden binlerce dolar çaldıkları iddiasıyla ABD'deki müşterilerine dava açıyor.

ABD bankası, "sonsuz para hatası" olarak adlandırılan olayda çekin karşılıksız çıkmasından önce para çeken kişilere karşı en az üç federal mahkemede dava açtı. Şirket Pazartesi günü, banka kullanıcılarının Chase hesaplarına on binlerce veya yüz binlerce dolarlık sahte çek yatırdıklarını ve çekler geri dönmeden önce büyük meblağlar çektiklerini iddia eden en az dört şikayette bulundu.

Los Angeles, Houston ve Miami federal mahkemelerinde açılan davalarda, bu müşterilerin birlikte bankaya 660.000 dolar borçlu olduğu belirtiliyor.

BANKA MÜŞTERİLERİNİ UYARDI

Banka, müşterilerini sistemdeki hatadan yararlanarak nakit çekmenin "basit ve açık bir dolandırıcılık​" olduğu konusunda uyardı. Davalarda adı geçen çekimler Ağustos ayı sonlarında sosyal medya platformunda yaygın olarak duyurulan yöntemi kullanıyordu. Viral klipler kullanıcılara kendilerine büyük çekler yazmalarını ve ardından meblağın tamamını veya bir kısmını ATM'lerden çekmelerini söylüyordu.

Davalarda, bu uygulamanın banka dolandırıcılığı anlamına geldiği ve müşterilerin parayı ve ilgili ücretleri, avukatlık ücretlerini ve diğer tazminatları derhal iade etmeleri gerektiği belirtildi.

Banka, mahkeme dosyalarında, "Chase, dolandırıcılıkla mücadele konusundaki sorumluluğunu ciddiye alıyor ve bankacılık sistemini daha güvenli hale getirmek için şirketi ve müşterilerini korumayı önceliklendiriyor" ifadelerine yer verdi.

Chase şimdi, iddiaya göre yasadışı yollardan eriştikleri paraların iade edilmesini talep etmenin yanı sıra, sanıkların bankanın avukatlık ücretlerini ve davalarla ilgili diğer masrafları da karşılamasını talep ediyor.

Davalardan birinde mahkeme dosyasında, 29 Ağustos'ta maskeli bir adamın sanığın Chase banka hesabına 335.000 dolarlık (258.300 sterlin) çek yatırdığı anlatılıyordu.

Mahkeme kayıtlarında sanığın daha sonra parayı çekmeye başladığı belirtiliyor. Dava dilekçesinde, çekin sonunda sahte olduğu ortaya çıktı ancak davalının bankaya hala 290.000 dolardan fazla borcu olduğu belirtildi. JP Morgan Chase'in avukatlarına göre, davalıların dört davada elinde tuttuğu para miktarı toplamda 660 bin doları aştı.

Raporda, bankanın binlerce olası çek dolandırıcılığı olayını araştırdığı belirtildi.