ABD'li dev banka tahminini paylaştı! İşte TCBM'nin faiz indiriminin başlayacağı tarih

30 May 2024 11:01 - Güncelleme : 30 May 2024 11:06

Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine başlayacağı tarih ile ilgili ABD’li dev yatırım bankasından kritik tahmin geldi. TCMB ile ilgili faiz döngüsünün aşağı yönlü inişi ile ilgili Goldman Sachs 2025’i işaret etti.

TÜRK BANKALARI İÇİN GEÇİŞ YILI OLACAK

HSBC'nin dün yayımladığı raporun ardından, Goldman Sachs da Türk bankalarını analiz ettiği raporunu paylaştı. Goldman Sachs, yüzde 50 politika faiziyle 2024'ün Türk bankaları için geçiş yılı olacağı beklentisi ifade edildi.

İŞTE TCMB’NİN FAİZ İNDİRİMLERİNİN BAŞLAYACAĞI TARİH

TCMB’nin 2025'te faiz indirim döngüsünün başlayacağını öngören banka, bu durumda Türk bankaları için net faiz marjının yükseleceğini ifade etti. Kurum, 2025 için swap maliyetleri hariç net faiz marjının özel bankalar için bir önceki yıla kıyasla 130 baz puan artarak yüzde 6'ya varacağını, kamu bankaları için ise bu marjın yıllık 50 baz puan artışla yüzde 3,6'ya çıkacağını tahmin etti. Bu modele göre kurum özel bankalar için enflasyondan arındırılmış özkaynak kârlılığının pozitif bölgeye geçeceğini ifade etti.

Bir önceki dezenflasyon döngüsünün başlangıcında hem özel sektör hem de kamu bankalarının değerlemelerinin yurt içi zirve seviyelerine ulaştığını hatırlatan Goldman Sachs analistleri özel sektör ve kamu bankalarının fiyat/kazanç oranına göre son 5 yıllık azami fiyat/kazanç oranına göre yaklaşık yüzde 18-16 iskontolu olduğunu belirtti.

Önceki dezenflasyonist döngüsüyle son döngü arasında paralellikler olsa da, bu kez yüksek faiz oranlarına dikkat çeken kurum bu nedenle kısa vadede varlık kalitesi tarafında yönetilebilir riskler gördüklerini bu doğrultuda, daha yüksek sermaye tamponlarına sahip olan ve değerinin altında görünen özel sektör bankaları için daha pozitif tarafta olduklarını belirtti.