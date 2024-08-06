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ABD'li dev banka TCMB faiz indirimi için tarih verdi!

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ağustos 2024 15:05 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 15:07
ABD&#039;li dev banka TCMB faiz indirimi için tarih verdi!

ABD'li banka kuruluşu Citi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için faiz tahmininde bulundu. Banka açıklamasında "Görüşümüze göre, ekonomik faaliyetlerde beklenenden daha derin bir yavaşlama, erken bir gevşeme riskini artırabilirken, aynı zamanda vergi gelirlerini ve mali konsolidasyon çabalarını da zayıflatabilir" ifadelerini kullandı.

Faizleri temmuz ayı toplantısında sabit bırakan TCMB'nin yılın son çeyreğinde alacağı kararlar merak ediliyor. ABD merkezli Citi, Merkez Bankası'nın faiz politikalarına yönelik beklentilerini açıkladı. 

DARALMA GÖZLENİYOR

Banka, son verilerin 2. çeyrekteki ardışık büyüme oranının faaliyetlerde mütevazı bir daralma göstermesinin muhtemel olduğunu ifade etti. Bunun 3. çeyrekte, özellikle daha sıkı mali koşullar, özel tüketimde normalleşme ve daha zayıf ihracat nedeniyle daha belirgin hale gelmesinin beklendiğini söyledi.

ABD'li dev banka TCMB faiz indirimi için tarih verdi! - 1. Resim

KASIM AYINA İŞARET ETTİ

Citi, politika yapıcıların ortaya çıkan durgunluk benzeri ortamda yolunu bulmasının daha zor hale gelmesi muhtemel olduğuna ifade ederek şunları kaydetti:

Görüşümüze göre, ekonomik faaliyetlerde beklenenden daha derin bir yavaşlama, erken bir gevşeme riskini artırabilirken, aynı zamanda vergi gelirlerini ve mali konsolidasyon çabalarını da zayıflatabilir. İleriye baktığımızda, Merkez Bankası'nın Kasım ayına kadar beklemede kalmasını bekliyoruz.

8 Ağustos'ta yayınlanacak yeni enflasyon raporundan gelen içgörüleri faiz oranı görünüm dahil etmeye hazırız.

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Kaynak: tgrthaber.com
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