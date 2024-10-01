ABD'li dev bankadan altın fiyatları için rekor tahmin! İşte güncel altın fiyatları

01 Ekim 2024 15:38 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 15:44

Altın fiyatları, Orta Doğu’daki gelişmelerle yükselişe geçerken FED Başkanı Powell’ın açıklamaları ile kazançları sınırlandı. Ons altın, 2 bin 600 dolar bandındaki seyrine devam ediyor. Gram altın ise Kapalıçarşı piyasasında 3 bin liradan işlem görüyor. ABD’li dev banka BofA altın fiyatları için 2025 tahminini açıkladı.

Altın fiyatları​ küresel risklerin artması ve FED’in son toplantıda faiz indirimine gitmesiyle hızlı biri yükseliş yaşadı. Dün tüm piyasalar FED​ Başkanı Jerome Powell’in yaptığı açıklamalara kilitlendi. ABD’li banka Bank Of America’dan altın için 2025 tahmini geldi.

ALTINDA ARTIŞLAR SINIRLANDI

Orta Doğu’da artan jeopolitik riskler altında güvenli liman alımlarını artırdı. Üst üste iki seansta düşüş yaşayan altın salı günü ons başına 2.640 doların üzerine çıktı. İsrail'in Hizbullah liderini öldürmesinin ardından bölgesel gerginlikler arttı. Bu gelişmeler altın fiyatlarını destekledi.

Öte yandan Powell’in temkinli açıklamaları altında kazançları sınırladı. Powell, hızlı faiz indirimleri konusunda aceleci davranılmayacağını ifade ederek "Fed, para politikasında zamanla daha nötr bir pozisyona geçecek. Yetkililer, karar alırken verilerin tamlığına odaklanacaktır" açıklamasını yaptı.

ABD’Lİ DEVDEN ALTIN TAHMİNİ

BofA yılbaşından bu yana yüzde 28 değer kazanan altın fiyatları için beklentilerini açıkladı. Banka, fiyatların yükselişinin devam etmesini beklediklerini duyurdu.

Buna göre BofA, altın fiyatlarının gelecek yıl ons başına 3 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini açıkladı. Bank of America​ stratejisti Michael Hartnett ise ağustos ayı sonunda yaptığı değerlendirmede, Merkez bankalarının yaptığı gibi altın almanın doğru bir hamle olacağını belirterek, “Yüksek fiyatlara rağmen alın” tavsiyesinde bulunmuştu.