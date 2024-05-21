ABD'li dev bankadan TCMB faiz tahmini: Ek önlemler gelebilir

21 May 2024 17:45 - Güncelleme : 21 May 2024 17:49

ABD'li dev banka JPMorgan kritik TCMB tahmini geldi. Merkez Bankası’nın mayıs ayı toplantısında faiz dokunmasını beklemediklerini belirten bankacılık devi; "Ek likidite önlemlerinin alınmasını bekliyoruz" şeklinde değerlendirdi.

JPMORGAN TCMB FAİZ KARARINA İLİŞKİN BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI

ABD'nin en büyük bankalarından olan JP Morgan, TCMB'nin mayıs ayı toplantısında politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmasını beklediklerini değerlendirdi.

EK LİKİDİTE ÖNLEMLERİ GELEBİLİR

Öte yandan JPMorgan, "Politika faizinin bankalar arası faize ve daha geniş finansal koşullara aktarımını desteklemek için zorunlu karşılık oranlarındaki artış gibi ek likidite önlemlerinin alınmasını bekliyoruz" şeklinde açıkladı.